TUSAŞ, 100 yılın yatırımı olacak

Nesrin KOÇASLAN

Buluntu, “TUSAŞ ile ilgili şirket kuruluşlarında sona yaklaştık. 22 Şubat’ta Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün ve programında bir aksilik olmazsa Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’ın katılacağı bir ortak protokol imzalayacağız.

22 Şubat’ta hem Türkoğlu’ndaki tesisimizin açılışı gerçekleştirilecek hem de Ticaret ve Sanayi Odamızdaki fuaye alanında imza törenini gerçekleştirmiş olacağız. Kahramanmaraş artık bir savunma sanayi kenti olacak. İmza töreninden sonra TUSAŞ yatırımının tüm detayları hep birlikte sizlerle ve kamuoyuyla paylaşacağız. Bu yatırım asrın felaketinin yaşadığı şehrimizde 100 yılın yatırımı olacak” dedi.

Kahramanmaraş’ın teknolojik ve katma değerli yatırımlarla öne çıkan bir kent olmasını arzu ettiklerini söyleyen Mustafa Buluntu, “Şirketin sermayesi 200 milyon dolar civarında büyük bir yatırım. Talep ve teveccüh de çok fazla. Sermayemiz daha da güçlenecek” diye konuştu.

“Tomsuklu İhtisas OSB’yi hızla faaliyete almalıyız”

Şehirdeki diğer çalışmalarla ilgili de bilgi veren Mustafa Buluntu, “Sanayi Bakanımızla Ankara’da şehrimiz adına bir toplantı yapacağız. Gündem maddeleri içerisinde birincisi Tomsuklu İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bu yılki ödeneğinin artırılması var. Çünkü bölgenin altyapı çalışmalarını 2024 yılında tamamlayıp, bir an önce faaliyete geçirip akabinde yatırımcılarımızın hizmetine sunmak istiyoruz" dedi.

Konuşmasında ayrıca yeni sanayi alanlarına da değinen Mustafa Buluntu, Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilen yeni sanayi alanlarını bir an önce niteliğinin belirlenip, sanayicilere devredilmesi gerektiğinin altını çizdi. OSB’lerde doluluk oranlarının yüzde 100’lere ulaştığını belirten Mustafa Buluntu, “Birçok yatırımcımızın yer talebi çok fazla. Çalışmaların hızlandırılması adına konuyu Bakanımız Fatih Kacır’a ileteceğiz” dedi.

“Enerji ihtisas OSB’ye ihtiyacımız var”

Kahramanmaraş’ın gündeminde Enerji İhtisas OSB’nin de olduğunu söyleyen Mustafa Buluntu, Elbistan’da takibini yaptıkları bir Enerji İhtisas Sahası olduğunu sözlerine ekledi. Fatih Kacır’la gerçekleşecek toplantının gündemine bu konuyu da aldıklarını kaydeden Buluntu, “Bu konuyu da bakanımızla istişare ettiğimizde olumlu neticeler çıkmasını umuyoruz” dedi.