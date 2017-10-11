11 Ekim 2017

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, "Dünyada değişime açık olmayan, kendisini geliştirmeye açık olmayan şirketlerin yaşama şansı pek yok" dedi.

Derneğin "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" projesi kapsamında Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) girişimcilik konulu panel düzenlendi.

Özyeğin, Kayseri'nin tarihi bir ticaret merkezi olduğunu, ticaret merkezlerinin kesiştiği bir noktada bulunan kentin, köklü Ahilik geleneğiyle ekonomiye yön veren bir Anadolu şehri olarak hem geçmişte hem de bugün adından söz ettirdiğini belirtti.



"Yaptığımız çalışmalarda Kayseri'nin yeni kurulmuş şirkete sahip 6'ncı şehir olduğunu görebiliriz. Girişimcilik ekosisteminin yüzde 20'si, yaratılan değerin yüzde 80'ine sahip." diyen Özyeğin, şöyle devam etti:



"Bir ekosistemi sıfırdan oluşturmak neredeyse 20 seneyi alıyor. Türkiye'de bulunan ekosistemler kararlı politikalarla 5-10 sene içinde dünyada kendini duyurabilecek seviyeye ulaşabilirler. Bu döngünün dışında kalmak gibi bir lüksümüz yok. Dünyada değişime açık olmayan, kendisini geliştirmeye açık olmayan şirketlerin yaşama şansı pek yok. Girişimciliği destekleyen tüm bu çalışmaları, San Francisco'da kurduğumuz TÜSİAD Silikon Vadi ağı ile güçlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu sayede Silikon Vadisi'ndeki profesyoneller ve girişimcilerle bağları güçlendirirken bölgedeki girişimcilik alanındaki yüksek birikiminden yararlanmayı hedefliyoruz."



Özyeğin, tüm çalışmalarında girişimciliği, "istihdam ve üretim" odaklı ele aldıklarını belirterek, fikirlerini özgürce ifade edebilen girişimci gençlerin, hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak bir ekosistem oluşturmayı önemsediklerini vurguladı.

Gençlere, girişimciliği kariyer seçeneği olarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Özyeğin, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin 73 ilinden ve 152 üniversitesinden 3 bin 700'ü aşkın öğrencinin başvurduğu 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!' yarışmasına yeni dönemde de gençlerin ilgi göstereceğine eminiz" dedi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven de özellikle teknoloji tabanlı bölümlerde öğrenci yetiştirmek zorunda olduklarını ve bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: AA