TÜSİAD'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

TÜSİAD açıklamasında, derin bir üzüntünün yanında büyük bir dayanışmayla mücadele edilen 6 Şubat tarihli deprem felaketinin etkileri dahil olmak üzere hiçbir krizden toplumun yarısı geride bırakılarak çıkılamayacağı vurgulandı.

Afet ve krizlerde kadınların erkeklere göre daha olumsuz etkilendiği belirtilen açıklamada, "Kimseyi geride bırakmadan yaşadığımız afetin olumsuz etkilerini azaltabilmek için toplumsal cinsiyete duyarlı kriz yönetimi stratejilerine öncelik vermeli, eşitsizliklerle etkin şekilde mücadele etmeliyiz. Bu kapsamda afet bölgesinde şiddet riskine karşı güvenliğin yanı sıra barınma, sağlık, eğitim gibi tüm alanlarda kadınların görüşleri ve ihtiyaçları kapsamlı şekilde ele alınmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, toplumsal cinsiyet eşitliğinin insan hakları, demokratik gelişmişlik ve sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmez olduğu, tüm kamu, özel sektör ve STK karar noktalarında kadınların eşit temsilinin hedeflenmesi gerektiği aktarıldı.

Kadına yönelik erkek şiddetini tavizsiz şekilde ortadan kaldırmak için mücadeleye devam edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunda kadın-erkek omuz omuza en zor koşullarda ülkemizi inşa etmeyi başardık. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken de daha demokratik, gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefini yine eşitlikten güç alarak inşa edeceğimize inanıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında hedefimiz, her alanda kadın-erkek eşitliğini başarmak olmalıdır."