UTİYAP’tan “Masa 38” hamlesi: İnşaat sektörüyle buluşmalar başladı

Ticarete ve ihracata yeni kapılar açmayı hedefleyen UTİYAP, sektörel dayanışmayı güçlendirecek yeni bir buluşma formatı başlattı. “Masa 38” adıyla kurgulanan toplantı serisinde her buluşma tek bir sektöre odaklanacak; iş fikirleri, yeni pazar fırsatları ve iş birlikleri aynı masa etrafında değerlendirilecek.

Halil Coşkun: İnşaat lokomotif bir sektör

UTİYAP Başkanı Halil Coşkun, ilk toplantının inşaat sektörüne ayrıldığını belirterek sektörün birçok alt ve yan alanı etkileyen lokomotif yapısına dikkat çekti. Coşkun, buluşmalar sayesinde katılımcıların yeni iş bağlantıları kurma ve projelerini geliştirme fırsatı bulacağını ifade etti. Ayrıca UTİYAP Başkan Vekili ve Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Hasan Evirgen’in yakın coğrafyalardaki inşaat fırsatlarını ülke ülke aktaracağını, Mimarlar Odası Bursa Şubesi temsilcilerinin ise konuya akademik perspektif sunacağını söyledi.

Arz yüksek, talep baskı altında

Hasan Evirgen, toplantıda hazırladığı UTİYAP Türkiye İnşaat Sektörü Raporunu paylaştı. Raporda Balkanlar, Orta Asya, Kafkaslar ve Orta Doğu’daki yatırım fırsatları ile riskler ele alındı. Evirgen, 2026’da arz-talep dengesinin değişeceğini öngördüklerini belirterek, deprem sonrası kalıcı konut hamlesi ve kentsel dönüşüm nedeniyle arzın yüksek seyrettiğini; buna karşın makroekonomik dengesizlikler ve sıkı para politikasının talebi baskıladığını söyledi. Artan arsa ve malzeme maliyetlerinin fiyatları yükselttiğini, bunun da alıcıları alternatif pazarlara yönelttiğini vurguladı.

Çevre ülkelerde müteahhitlik fırsatları

Evirgen, Türkiye’nin uluslararası müteahhitlikte güçlü konumunu hatırlatarak Orta Asya ve Balkanlar’da yerel ortaklarla hareket etmenin önemine değindi; Suriye ve Kuzey Irak’ta ise devletle eş güdüm içinde güvenli ve kârlı projeler yapılabileceğini ifade etti. Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden Kurtuluş Göktaş ise konutun yatırım aracına dönüşmesinin barınma hakkını zedelediğini, rant baskısının fiyatları artırdığını ve yapı güvenliği için akademik odaların süreçlere daha erken dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.