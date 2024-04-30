Veysel Memiş: 2024 yılında da başarı hikâyeleri yazmayı sürdürüyoruz

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) 2024 yılı ilk çeyreğinde ihracatını 551 milyon 186 bin dolara taşıdı. 2024 yılı Ocak-Mart ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış sağlayan AHBİB, en çok Irak, Suriye ve Cezayir’e dış satım gerçekleştirirken Tunus, Küba, Endonezya ve Nijerya pazarlarında ihracat hacminde 4 haneli artışlara imza attı.

Tüm olumsuzluklara rağmen başarı hikâyeleri yazacağız

2023 yılında 2 milyar 157 milyon dolar ihracat değerine ulaştıklarını anımsatan AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, jeopolitik gerilimler, artan maliyet ve kur baskısına rağmen 2024 yılında da yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ettiklerini belirtti. Mart sonu itibarıyla 2 bin 749 üyeye ulaşan AHBİB ihracat ailesinin her bir ferdini kahraman olarak gördüklerini kaydeden Başkan Veysel Memiş, elde edilen başarılarda emek sahibi olan firmaların temsilcilerine ve sektör paydaşlarına teşekkür etti.

“En yüksek dövizi kazancını bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ürün gruplarında elde ettik”

Yılın ilk çeyreğinde AHBİB sorumluluk bölgesinde sektörün 663 bin ton ürünü uluslararası pazarlarda değere dönüştürdüğünü kaydeden Başkan Veysel Memiş, en yüksek döviz kazancını bakliyat, pastacılık ürünleri, şeker ve şeker mamulleri ürün gruplarında elde ettiklerini söyledi. Söz konusu dönemde AHBİB’in sektör ihracatı birim fiyatının 0,79 dolar düzeyinde oluştuğunu belirten Başkan Veysel Memiş, şu bilgileri verdi: “Bakliyat ürün grubunda 113 milyon 314 bin dolar, pastacılık ürünlerinde 84 milyon 412 bin dolar, şeker ve şeker mamullerinde 77 milyon 353 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik.

Bu alt sektörleri, 57 milyon 407 bin dolar değer ile değirmencilik ürünleri, 44 milyon 806 bin dolar değer ile yağlı tohumlar ve meyveler, 35 milyon 443 bin dolar değer ile bitkisel yağlar, 17 milyon 620 bin dolar değer ile diğer gıda müstahzarları, 10 milyon 322 bin dolar değer ile kakaolu mamuller ve 3 milyon 257 bin dolar değer ile baharatlar takip etti. 2024 yılı Ocak-Mart dönemindeki sektör ihracatımızda kırmızı mercimekte 80 milyon 967 bin dolar değere ulaştık. Bu ürünümüz, bölge sektör ihracatının yüzde 15’ini oluşturdu.”

“Tunus, Küba ve Endonezya pazarlarında 30 kata yakın oranlarda ihracatımızı artırdık”

2024 yılı Ocak-Mart ayları arasında AHBİB’in 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini vurgulayan Başkan Veysel Memiş, “Yılın ilk çeyreğinde ana pazarlarımız Orta Doğu, Afrika, Avrupa Birliği ve Amerika ülkeleri oldu. Söz konusu dönemde en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sıralamasında Irak, Suriye ve Cezayir ilk üçte yer aldı. Irak’a 103 milyon 236 bin dolar, Suriye’ye 39 milyon 376 bin dolar ve Cezayir’e 29 milyon 573 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Suriye pazarında yüzde 17, Cezayir pazarında yüzde 349 oranında artış yakaladık.

İhracat hacminde en güçlü artışları elde ettiğimiz ülkeleri incelediğimizde Tunus, Küba, Endonezya, Nijerya, Cezayir, İtalya, Mısır, Birleşik Devletler, Panama, Tayvan, Venezuela, Afganistan, Pakistan, Ekvador, Malta ve Bolivya pazarları dikkat çekti” dedi. Buna ilave Tunus, Küba, Endonezya ve Nijerya pazarlarında ihracat hacminde 4 haneli artışlara imza attıklarına işaret eden Başkan Veysel Memiş, “Tunus’a yüzde 2 bin 996 artışla 21 milyon 77 bin dolar, Küba’ya yüzde 2 bin 971 artışla 1 milyon 239 bin dolar, Endonezya’ya yüzde 2 bin 819 artışla 2 milyon 552 bin dolar ve Nijerya’ya yüzde 1.071 artışla 8 milyon 172 bin dolar ihracat gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Prestijli fuarlarda tanıtımlar yapıp, ticaret heyetleri ile gücümüzü artırıyoruz”

AHBİB yönetimi olarak ihracatçıların sorunlarına çözümler üretebilmek adına istişare kültürüne büyük önem verdiklerini dile getiren Başkan Veysel Memiş, bu toplantılarda ele aldıkları sorunları ilgili mercilere aktararak çözüm üretmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydetti.

Küresel pazarlarda ihracat performansını artırmak, rekabetçiliğini güçlendirmek için önemli hamleler yapmaya da devam ettiklerini dile getiren Başkan Veysel Memiş, bu kapsamda geçen mart ayında Japonya’nın başkenti Tokyo’da 49’un cusu düzenlenen Foodex Japan Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na katıldıklarını, Mersin’de Etiyopya Alım Heyeti Programı’nı başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Başkan Veysel Memiş, “Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) ev sahipliğinde AHBİB organizasyonunda 18 Mart’ta gerçekleştirdiğimiz Etiyopya Alım Heyeti Programı’nda Akdenizli gıda ihracatçısı, 12 Etiyopyalı firmanın temsilcileriyle B2B görüşmeleri yaptı. Ağırlıklı olarak susam, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde faaliyet gösteren Etiyopyalı firmaların katıldığı etkinlikte AHBİB üyesi firmalarımız yeni ticaret bağlantıları sağladılar” ifadesini kullandı.

“Türk bulgurunu Rusya’da vitrine çıkartıyoruz”

AHBİB olarak bir yandan ana ihracat kalemlerinden olan ürünlere yönelik kota uygulamalarının kaldırılması için çalışmalar yürütürken diğer yandan tanıtım faaliyetlerine de büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Veysel Memiş, Türk mutfağında ayrı bir yeri olan bulguru dünya genelinde tanıtmak için hazırladıkları projede Rusya’yı hedef pazar olarak belirlediklerini bildirdi.

Yaklaşık 1 milyon ton üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük bulgur üreticisi olan Türkiye’nin bu üründe uluslararası pazarlarda daha fazla etkin olmasını amaçladıklarını dile getiren Başkan Veysel Memiş, şöyle konuştu: “Rusya’ya yönelik bulgur ürününün tanıtımının yapılarak imajının geliştirilmesini, pazardaki sürdürülebilirliği ve dikkat çekiciliği sağlayarak ihracatının artırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Bulgur Tanıtım Projesi’nin yol haritasını belirledik. Buna göre Mardin’de bir tanıtım filmi çekeceğiz. Bu tanıtım filminde bulgurun çok çeşitli yemeklerde kullanılabileceği, birçok farklı lezzet ve dokuyu yansıttığı gösterilecek.

Bulgurun küresel bir lezzet olduğu ve herkes tarafından sevilen bir tahıl olduğunun altı çizilecek. İkinci etapta Rusya’da etkili olan sosyal medya platformlarında Türk bulgurunun tanıtımı yapılacak. Rusya’nın en büyük şehirlerinden Moskova, St. Petersburg, Novasibirsk ve Krasnador’un en popüler caddelerinde dijital ekranlarda Türk bulguru tanıtılacak. Daha sonra Rusya’da ünlü mutfak şefi Arda Türkmen ve önemli şeflerle birlikte tadım etkinlikleri düzenlenecek. Bunun yanı sıra Aileler Yarışıyor gibi televizyon programlarında bulgur tanıtımı yapılacak.

Kampanya döneminde Rusya’da yayım yapan Business televizyon kanalına özel röportaj vereceğim. Etkinliğin devamında Rusya’daki zincir marketlerde tadım aktiviteleri düzenlenecek. Rusya’da yayımlanan dergilerde bulgurun faydalarını anlatan makaleler yayımlanacak. Birleşmiş Milletler’in (BM) 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ve 10 Şubat’ı Dünya Bakliyat Günü ilan etmesinde önemli bir misyon üstlenen Birliğimiz, benzer bir çalışmayı Türk bulguru için de yürütecek. Bulgur özelinde ilk defa uluslararası bir konferans organize etmeyi ve bu konferansta Dünya Bulgur Günü ilan edilmesini hedefliyoruz.”

“İtalya’ya sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz”

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü için Avrupa Birliği pazarının da çok önemli olduğunu vurgulayan AHBİB Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bu pazardan daha fazla pay almak için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını, bu kapsamda önümüzdeki günlerde İtalya’nın Salerno şehrine yönelik sektör ticaret heyeti düzenleyeceklerini açıkladı. İtalya pazarının potansiyel özelliklerine değinerek, ilgi çeken sektörler hakkındaki verilerini de paylaşan Başkan Veysel Memiş, “AHBİB olarak Salerno şehrinde süpermarketleri gezeceğiz ve pazarı araştıracağız.

Ticaret Bakanlığı’nın potansiyel gıda ve tarım ürünleri matrisine göre makarna ve pizza ülkesi İtalya, tatlı bisküvi ve gofretlerde 1,1 milyar dolar satın alma yapıyor. İtalya’nın çikolata ve kakao içeren diğer ürün müstahzarlarındaki ithalatı 666 milyon doları buluyor. İtalya’nın kuru baklagiller ürün grubundaki ithalatı ise 368 milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Hububat ve hububat ürünlerinin kabartılması veya kavrulması suretiyle elde edilen gıda ürünlerinde 271 milyon dolar ithalat gerçekleştiriyor” değerlendirmesini yaptı.

“MTOSB’de AHBİB İhracatçılar Sitesi kuracağız”

Bakliyat sektörünün merkezi konumunda bulunan Mersin’de önemli bir proje için de harekete geçtiklerini bildiren Başkan Veysel Memiş, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) yönetimi ile ortak protokol imzalayarak AHBİB İhracatçılar Sitesi kurulması için süreci başlattıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti: “150 bin metrekare alana sahip sitede firmalarımıza 1.000’er metrekarelik alanların tahsisini sağlayıp, KOBİ ölçeğindeki ihracatçılarımızı ortak bir alanda buluşturarak sektörümüzü daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Bu projenin hayata geçirilmesi için yaptığımız çalışmalarda bizlere büyük destek veren MTOSB Başkanı Sayın Sabri Tekli’ye ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum.”