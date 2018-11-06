Yeni CEO Erdem Acay oldu

06 Kasım 2018

BURSA - Coşkunöz Holding’te üst düzey atama gerçekleşti. 23 yıldır Coşkunöz Grubu’nda görev yapan Erdem Acay, Coşkunöz Holding CEO’su olarak atandı. Erdem Acay, otomotiv yan sanayinin yanında savunma ve havacılık, çevre teknolojileri, bilişim gibi birçok farklı alanda çalışmalar yapan grupta farklı pozisyonlarda uzun süreler görev aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu Acay, 1994 yılında çalışma hayatına Coşkunöz Metal Form’da başladı. Proje lideri, fabrika müdür yardımcısı, teknik müdür, kalıp grup müdürü, genel müdür yardımcısı gibi birçok görevde bulunan Acay, 2002-2014 yıllarında Coşkunöz MA’nın ve 2013-2018 yıllarında Coşkunöz Alabuga’nın Kurucu Genel Müdürü olarak atandı. Erdem Acay 2018 yılı itibari ile de kariyerine Coşkunöz Holding’in CEO’su olarak devam ediyor.