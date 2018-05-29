Diş ve dil temizliğiyle ağız kokusunu önleyin!

29 Mayıs 2018

SİBEL SANCAKLI

Türkiye diş bakımı ve ağız sağlığı konusunda her geçen yıl daha fazla bilinçleniyor. Tüketicilerde bilincin arttığı yönündeki işaretleri ağız ve diş bakım ürünlerinin satış rakamlarından da gözlemleyebiliyoruz. Gelişmelerin umut vaad ettiğini ancak yine de daha alınması gereken çok yol olduğunu vurgulayan GSK Türkiye Tüketici Sağlığı Genel Müdürü Sevgin İşlekel, "100 haneden 74’üne diş macunu; 46'sına diş fırçası giriyor. Yılda kişi başına düşen diş macunu miktarı 1 kutunun altında" diyor. İşlekel'in verdiği bilgilere göre Mart 2018 baz alınarak geriye dönük 12 aya bakıldığında Türkiye’de diş macunu sektörü 489 milyon, diş fırçası sektörü de 211 milyon TL'lik büyüklüğe ulaşmış durumda. Yani sektör yaklaşık 700 milyon TL'ye ulaştı. Ancak bu gelişmiş ülkelerin çok gerisinde.

Ağız bakımı için önemli dönemlerden biri de ramazan ayı. "Oruçluyken diş fırçalanır mı" yaklaşımı aslında önemli riskler taşıyor. Biz de bu hafta ramazanda ağız bakımının inceliklerini araştırdık.

"Ramazan ayında diş hekimine uğranmalı"

Ramazan sindirim sisteminin dinlendiği, toksinlerin atıldığı bir dönem. Bedeni oruca hazırlarken sindirim sisteminin başlangıcı olan ağzın da unutulmaması gerekiyor. Medical Park Dişeti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Derya Erbil Emes, ramazanda es geçilen ağız ve diş bakımının önemli sonuçlar doğurduğunu söylüyor. Emes, öncelikle ramazanda değişen sistemini korumak adına yiyeceklerin çok iyi çiğnenmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun için de güçlü dişler, sağlıklı dişetleri gerekiyor. "Ramazanda uzun süren açlık dönemi, su tüketilmemesi ve ağızdaki asit/baz dengesindeki değişiklik dişlerde her zamankinden daha fazla sıkıntı verebiliyor" diyen Emes, "Bu nedenle oruç başlamadan önce diş hekimine genel kontrole gidilmeli. Sorunlu diş varsa tedavi edilmeli. Gerekiyorsa diş taşı temizliği yapılarak diş eti kanamasının önüne geçilmeli" şeklinde devam ediyor.

Gıda seçimi önem taşıyor

İftar ve sahurda tüketilen gıdaların da ağız kokusuna neden besinlerden seçilmemesi önemli. Dr. Emes, doğru yiyecek seçiminin ağız kokusunun oluşmaması için önemli bir unsur olduğunu ve bol su tüketiminin bu konuda belirleyici rol üstlendiğini ifade ediyor. Su içmenin genel sağlık kadar ağız kuruluğunu önlemede de çok önemli olduğunu anlatan Emes, konuyu şöyle özetliyor: "Ağız kuruluğu ağız içinde plakların artmasına ortam sağlar. Bu durum ramazan ayı boyunca diş ve dişeti şikâyetlerinin artmasına ve ağız kokusuna neden olabilir. İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su tüketilmelidir. Asitli içecekler ve şekerli gıdaların genel sağlığa olumsuz etkisinin yanı sıra diş çürüğü oluşumunu ya da ilerlemesini artırdığı da aşikâr. Bu nedenle bu besinler tüketilse bile arkasından hemen dişleri temizlemek ve bol su içmek zorunlu."

Oruçluyken ağız bakımı nasıl olmalı?

Peki ramazanda hangi aralıklarla ve ne zaman dişler fırçalanabilir? Dr. Derya Erbil Emes'e göre iftardan sonra en az 2 dakika diş fırçalanması bu dönemde ağız bakımının ana kurallarından. Ayrıca uyku öncesi tekrar dişlerin fırçalanmasını öneren Emes, "Mutlaka diş ipi ile diş aralarını temizleyin. Son olarak sahur yemeğinden sonra da dişlerinizi fırçalayarak günlük bakımınızı tamamlayabilirsiniz" diyor. Emes dilin temizlenmesine de dikkat çekerek, dil yüzeyinde oluşan plak tabakasının da özel gereçlerle ortadan kaldırılabiyleceğini vurguluyor. Dil temizliği oruçluyken ağzın kokmasını engelleyen unsurlardan biri.

Gargara da unutulmamalı

Ağız bakımında ihmal edilen aşamalardan biri de gargara. Aslında geleneksel yöntemde geniş yer bulan gargara yapmak, tek başına ağız kokusunu engelleyemiyor ama iyi bir fırçalama ve dil temizliğiyle mükemmel sonuç veriyor. Piyasadaki gargara sularının ağza ferahlık hissi de verdiğini anlatan Dr. Emes, bu konuda da tüketicileri şöyle uyarıyor: "Gargara suyu seçerken ambalaja bakın ve alkolsüz olanları tercih edin. Alkollü gargaralar ağzı daha fazla kurutur."

Diş minelerinize iyi bakın

Diş minelerinin son derece dayanıklı ve sert bir yapısı olsa da besinlerdeki asitlerin bu tabakayı zayıfl atabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hakkı Sunay da konuya farklı bir açıdan yaklaşıyor. Sunay'a göre diş minesinin incelmesi ve diş altında bulunan sarı katmanın görünür hale gelmesiyle ağız besinlerden gelecek zararlara karşı daha savunmasız hale geliyor. Sunay, diş minesine en çok zarar veren besinleri "Şekerlemeler, gazlı içecekler ve turunçgiller gibi PH seviyesi düşük gıdalar" diye sıralıyor. Sunay, "Bu besinleri ağzınızda uzun süre tutmayın" diye uyarıyor.