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Diyabetten korunmanın ilk adımı kilo kontrolü

Günümüzde kalp hastalığının eş değeri olarak kabul edilen diyabet, genellikle kilolu kişilerde ortaya çıkıyor. Obezitenin artmasıyla birlikte çocuklarda da rastlanmaya başlayan bu önemli hastalıktan korunmak için kilo vermek ve hareketli bir yaşam tarzını benimsemek şart...

Diyabetten korunmanın ilk adımı kilo kontrolü

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