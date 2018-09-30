"En büyük sigortam metanetim ve sabrım"
Türkiye’ye getirdiği “kefalet sigortası” henüz sokakta pek tanınmasa da bankacılık ve inşaat sektörlerinde giderek daha fazla konuşuluyor. Amerikalı Rosenberg & Parker’ın Türkiye CEO’su Meltem Gezen’in en büyük projesi olan bu iş, kendi deyimiyle hayallerini özgürce yaşadığı alan.
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