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"En büyük sigortam metanetim ve sabrım"

Türkiye’ye getirdiği “kefalet sigortası” henüz sokakta pek tanınmasa da bankacılık ve inşaat sektörlerinde giderek daha fazla konuşuluyor. Amerikalı Rosenberg & Parker’ın Türkiye CEO’su Meltem Gezen’in en büyük projesi olan bu iş, kendi deyimiyle hayallerini özgürce yaşadığı alan.

En büyük sigortam metanetim ve sabrım

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