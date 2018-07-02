"Fazla kilolardan Lazer Lipoliz ile kurtulmak mümkün"

02 Temmuz 2018

GAZİANTEP -Sürekli rejim ve spor yaparak fazla kilolarından kurtulmaya çalışan fakat ne yaparsa yapsınlar bu kilolardan kurtulamayanların “Lazer Lipoliz” uygulaması ile istedikleri ve hayallerini kurdukları fiziksel özelliklere sahip olduklarına vurgu yapan Estetik Cerrahi Uzmanı Ertan Günal “lazer lipoliz” hakkında tüm merak edilenleri DÜNYA’ya açıkladı.

“Lazer Lipoliz”un vücudu şekillendirmek, vücuttaki yağ fazlalıklarından kişileri kurtarmak için yapılan estetik yöntemlerden biri olduğuna değinen Günal, “Lazer Lipoliz ile yağ aldırma yönteminde, yağlarınızın kolay bir şekilde parçalanması için bir lazer cihazı kullanılır. Lazerle yağ aldırma estetik ameliyatlarında, plastik cerrahın, deri elastikiyeti ve yağ alımı konusunda tecrübesi çok önemlidir. Deneyimli bir cerrah, vücudu şekillendirmek için ameliyat planlaması yaparken, yağ depolanmalarını bir bütün olarak değerlendirir. Diğer estetik uygulamalara göre çok daha büyük avantajlar sağlayan lazer lipoliz uygulaması, vücuta lokalize olan yağların giderilmesi için kullanılan son derece ideal bir yöntemdir.

Ergenlik dönemi sonrasında vücutta sabit kalan yağ hücreleri, beslenme alışkanlıklarımıza göre boyut değiştirmektedirler. Kilomuzdan memnun olmamıza rağmen bazı bölgelerimizde özellikle basenlerde, kollarda, kalçalarda, gıdı bölgesinde, bacaklarda istemediğimiz yağ fazlalıkları olabilmektedir. Her ne kadar spor yaparsak yapalım yada egzersiz yaparsak yapalım bu bölgede ki yağlardan kurtulamayız. Son zamanlarda oldukça popüler olan lazer lipoliz uygulaması ile bu istenmeyen bölgesel yağlardan son derece hızlı ve kolay bir şekilde kurtulmak mümkündür” şeklinde konuştu.

Ciltte kesi yapmadan sıkılaşma sağlanıyor

“Lazer Lipoliz” ile “Klasik Liposuction” arasındaki fark hakkında bilgi veren Günal şunları söyledi; “Lipsuction yaptığımız basen ya da karın yağlarına, sadece yağ hücrelerine etkili dalga boyunu üreten lazer cihaz ve ucunda kırmızı bir ışık olan 1mmlik bir fiber uç ile lazer uygulayarak yağların parçalanmasını sağlıyoruz. Liposuctiona nazaran daha ince bir uç olduğundan daha az travmatik. Aynı zamanda kanama riski lazer lipoliz ile daha az. Bu sebeple ameliyat sonrası morlukların daha az olmasını sağlıyor. Lipoliz işlemini yaparken cilde etki eden 2. bir dalga boyu ile cildin gerilmesini sağlıyor. Aslında bu lazer lipolizin en önemli avantajlarından biri diyebiliriz. Mesela kollarında yağlanma ve sarkma olan bir bayanın tedavisinde daha önce liposuction ile koldaki yağlar alınıp cilt germe işlemi yapılırdı. Hastanın kolları 3-4 hafta şişer, kol altında çizgi şeklinde bir iz kalırdı. Lazer lipoliz tekniği ile artık germe işlemi yapmadan hem yağlar yok edilebilir hem de ciltte kesi yapmadan sıkılaşma sağlanabilir.”

“Lazer Lipoliz sonrası aynı bölgelerde yeniden yağlanma olur mu?” sorumuzu Günal, “Lazer Lipoliz ile bu yağ hücreleri parçalanarak yok edilir. Yok edilen hücrelerin olduğu bölgelerde yağlanma olmaz. Bu yüzden tekrar yeni kilo alımı olmaz” şeklinde cevaplandırdı.

Hastalar aynı gün taburcu ediliyor

Lazer Lipoliz’in uygulanma şekline dair Ertan Günal son olarak şu bilgileri verdi; “Lazerle yağ aldırma, kişiler uyanıkken yapılan estetik cerrahi uygulamasıdır. Lokal anestezi ile yapılır. Hijyen açısından, ameliyathane koşullarında gerçekleştirilmektedir. Uygulama yapıldıktan sonra kişiler aynı gün taburcu edilir. Bir lazer yardımı ile uygulama bölgesindeki yağ depolanmaları parçalanır. Parçalanan yağ hücreleri, zamanla sıvı halde serbestleşir. Bu sıvı zamanla vücut tarafından atılır. Lazerle uygulama yapılırken, uygulama yapılan bölgede yağ hücrelerinin zar bütünlüğü zarar görür ve bozulur. Vücut doğal yollardan, bozulan yağı dışarı atar. Lazerin avantajı sayesinde kanama görülmesi engellenir. Morarma oluşmaması sağlanır. Ayrıca lazerin özellikleri sayesinde kollajen sentezi yarılmış olur. Yeni bağ dokusu oluşumu sağlanmış olur. Bu etkiyle, lazer uygulaması yapılan bölgelerde deride sıkılaşma ve toparlanma elde edilir.”