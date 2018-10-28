Her yıl 214 milyar liralık gıda çöpe gidiyor

28 Ekim 2018



Gıda atıklarını önlemek üzere sosyal girişim olarak kurulan Fazla Gıda, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın seçtiği 9 girişimin arasına girmesinin ardından sürdürülebilir iş uygulamalarına destek veren Accelerate2030’a davet edildi. Hedeflerinin Türkiye ve dünyada gıda atıklarının yarattığı etkilere dikkat çekmek olduğunu belirten Fazla Gıda Kurucu Ortağı ve CEO’su Olcay Silahlı, konuyla ilgili rakamlar paylaştı. Türkiye’nin gıda atığının toplamda yıllık 214 milyar lira olduğunu söyleyen Silahlı, platform olarak, son 1.5 yılda, 2 bin 600 tonluk gıdanın kurtulmasını sağladıklarının altını çizdi. Şirketlerde gıda atıkları konusunda farkındalık yaratmak istediklerini anlatan Silahlı, makro seviyede soğuk zincir veri çalışmaları yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Olcay Silahlı: “Küçük gıda işletmeleri ve tarımsal alanda faaliyet gösteren şirketlere bu süreçte yardım edilmesi gerekiyor. Bu konuda hükümetlere de en az özel sektör kadar rol düşüyor” ifadesini kullandı.

Silahlı, globalde atık gıda sorununun yarattığı etkileri şöyle açıkladı: “Dünya’da oluşan karbon salımının yüzde 8’i gıda atığından kaynaklanıyor. Bunun yüzde 60’ı engellenebilir durumda. Fazla Gıda, şu ana kadar çalıştığı iş ortaklarında yüzde 70 seviyesinde bir kurtarma oranına ulaştı. Türkiye’deki yıllık 214 milyar TL’lik gıda atığının da döngüsel ekonomiyle minimum yüzde 10’u, yani 20 milyar lirası tasarrufa dönüşebilir.”