Kalbini seven bu sebzeleri tüketmeli!

07 Ekim 2018



Kalp hastalıkları tüm dünyada yaşamı tehdit eden sağlık sorunlarının başında sayılıyor. Üstelik anne karnından başlayarak her yaş grubunda görülüyor. Bu soruna dikkat çekmek için her yıl 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kabul ediliyor ve hastalığa dair bilgiler yayımlanıyor. Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş da kalp hastalıklarının önlenmesinde beslenmenin büyük önemi olduğunu vurgulayarak bir dizi öneride bulundu. “Öğünlerinizde ne kadar çok ve çeşitli sebze, yeşillik varsa kalbiniz de o kadar sağlıklı olur” diyen Dr. Aktaş, kalp dostu sebzeleri şöyle sıraladı:

Brüksel lahanası ve karnabahar...

Brokoli, Brüksel lahanası, karnabahar ve lahana, kalp ve damar sağlığı için mucizevi etkiyle sahip besinlerdir. Bu sebzelerin sırrı, içerdikleri sülforan adlı molekül. Bu madde ısıya karşı hassas. Bu nedenle lahananın yemeğinden ziyade salatasını yapıp yiyin. Brokoliyi, Brüksel lahanasını bir-iki dakikadan fazla haşlamayın. Mümkünse çiğ tüketmeye çalışın.

Roka, kişniş otu, kırmızı pancar...

Özel bir molekül olan nitrat; roka, kişniş otu, kırmızı pancar, pazı ve fesleğende bulunuyor. Nitratın özelliği ise kanı sulandırması. Nitrat zengini sebzeler kanın pıhtılaşıp damarları tıkamasını önlüyor. Bu da sizi kalp krizinden koruyor.