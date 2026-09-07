Dünyanın en iyi börekleri açıklandı: İlk 10'a Türkiye damgası
Geleneksel yemekleri ve dünya mutfaklarını değerlendiren TasteAtlas, dünyanın en iyi böreklerini sıraladı. Listenin zirvesine Türkiye'den paçanga böreği yerleşirken, ilk 10'da 8 Türk böreğinin bulunması dikkati çekti.
Dünya mutfaklarına ilişkin hazırladığı listelerle bilinen TasteAtlas, bu kez dünyanın en iyi böreklerini açıkladı. Sıralamada Türk mutfağı açık ara öne çıktı.
Listenin ilk sırasında pastırma ve kaşar peynirinin yanı sıra biber ve domates gibi malzemelerle hazırlanabilen paçanga böreği yer aldı.
İlk 10'da 8 Türk lezzeti
Paçanga böreğinin ardından ikinci sırayı Gaziantep mutfağının öne çıkan lezzetlerinden katmer aldı. Bosna Hersek'in bureği üçüncü, Türkiye'den kol böreği ise dördüncü sırada yer aldı.
İlk 10'a ayrıca sigara böreği, gül böreği, Boşnak böreği, su böreği ve tepsi böreği de girdi.
Dünyanın en iyi 10 böreği
Sıralama şöyle:
1 - Paçanga böreği – Türkiye
2 - Katmer – Türkiye
3 - Burek – Bosna Hersek
4 - Kol böreği – Türkiye
5 - Çibörek – Kırım
6- Sigara böreği – Türkiye
7 - Gül böreği – Türkiye
8 - Boşnak böreği – Türkiye
9 - Su böreği – Türkiye
10 - Tepsi böreği – Türkiye