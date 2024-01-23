300 bin KOBİ'ye destekler anlatılacak

Geçen yıl toplam 10 bin firma ile görüşen KOSGEB ekipleri, 4 Ocak'ta başlayan "Her hafta her perşembe" uygulaması kapsamında 2 haftada 4 bin firmanın ayağına giderek destek paketlerini anlattı. KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, , kurumun yeni misyonunun, KOBİ'leri "Türkiye Yüzyılı"na yakışır şekilde rekabetçi hale getirmek olduğunu belirterek, kurumsal dönüşüm kapsamında KOSGEB'i en iyi hizmet veren kurumlardan biri haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

250 milyon dolarlık bütçe

Bu misyon doğrultusunda 4 Ocak'ta kurum çalışanlarını işletme ziyaretlerine göndermeye başladıklarını anlatan İbrahimcioğlu, "2024 itibarıyla artık KOSGEB'i firmaların yanına, işletme ziyaretlerine gönderdik. KOSGEB'i haftada bir gün kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? KOSGEB her perşembe firmalarının, KOBİ'lerinin yanında oluyor.

KOBİ'lerinin yanında, onların dertlerini dinliyor. Varsa o anda hızlı şekilde alabileceği destek programını anlatıyor" diye konuştu. İbrahimcioğlu, şu anda sürdürülebilirlik alanındaki en önemli program olan, 250 milyon dolarlık bütçeyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin kullanımına sunacakları "Yeşil Sanayi Destek Programı"nı sahada anlattıklarını aktararak, "Çok kısa sürede 4 bin işletmeyi, 20 ton eş değer petrol (TEP) üzerinde enerji tüketen sanayicimizi ziyaret ettik ve programımızı anlattık. Yıl sonu hedefimiz, 300 bin KOBİ'yi ziyaret edip, yerinde görüp, izlemesini yapıp, onlara yönderlik hizmetimizi en iyi şekilde vermeyi planlıyoruz" ifadesini kullandı