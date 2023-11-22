Kitle fonlama, KOBİ’leri finansmana ulaştıracak

Kitle fonlama araçlarının girişimcilerin kaynak sorununa çözüm getirdiğini söyleyen Basefunder Kitle Fonlama Platformu Kurucusu ve Genel Müdürü Mehmet Dolgan, Türkiye’de paya dayalı kitle fonlama aracıyla finansmana ulaşan girişimci sayısı artarken, borçlanmaya dayalı kitle fonlamanın da açılmasını beklediklerini belirterek, “Bu olduğu takdirde, özellikle KOBİ’ler finansmana daha rahat ulaşacak, ülkemizde kaynak sıkıntısına da çözüm olacak” dedi.

Türkiye’de paya ve borçlanmaya dayalı kitle fonlama mevzuatının SPK tarafından düzenlendiğini söyleyen Dolgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Finansman arayışında olan projelerin, şirketin hisselerini online platformlar üzerinden satarak ve sermaye artışı gerçekleştirerek kitlesel yatırımcılardan sağladığı paya dayalı kitle fonlamaya yönelik düzenleme SPK tarafından 2019’da yapıldı. İlk izinler de Nisan 2021’de verildi.

Aralık 2022 sonu itibariyle bu alanda kümüle olarak 230 milyon TL aşılmış durumda. Global boyutu ise 2023 yılı için 18 milyar dolar olarak öngörülüyor.” Kitle fonlamanın, ilk faaliyete başlamasından bu yana aylık ortalama yüzde 32 büyüdüğünü söyleyen Dolgan, 2025 yılında dünyada 11,5 milyar TL’ye ulaşmasının öngörüldüğüne işaret etti.

Türkiye’de halen paya dayalı kitle fonlama lisansına sahip 8 şirket bulunduğunu bildiren Dolgan, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılında mevzuatı yayınlanan ve tahvil ihraç etmeye benzeyen, toplanan borç karşılığında genelde hisselerin teminat olarak verildiği borçlanmaya dayalı kitle fonlamada ise halen lisans süreci sürüyor. Finansman arayışında olan projelerin, yatırımcılardan borçlanarak fon toplayabildiği ‘borçlanmaya dayalı kitle fonlama’, özellikle finansmana ulaşımda sıkıntı yaşayan KOBİ’ler ve ihracatçılar için ciddi bir çözüm getirirken, ülkemiz için de yeni bir kaynak yaratacak” diye konuştu.

Herkes yatırımcı olabiliyor

Türkiye’de kitle fonlamadaki yatırımcı sayısının Aralık 2022 itibariyle 14 bini aştığına dikkat çeken Mehmet Dolgan, kitle fonlamanın BİST yatırımcı sayısının 3,1 katı hızlı büyüdüğünü, ortalama yatırım tutarının aylık yüzde 14,3 büyüme ile 16 bin 113 TL’ye ulaştığını bildirdi. Türkiye’de kitle fonlama yatırımcıları ortalama 1,9 girişime yatırım yaptığını söyleyen Dolgan, “Yatırımların yüzde 36’sı İstanbul, yüzde 14’ü Ankara ve yüzde 5’i İzmir’deki yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. Kocaeli ve Bursa’nın yüzde 4’er, Antalya ve Konya ise yüzde 2’şer dağılıma sahip. Kitle fonlamanın Anadolu tarafından sahiplenildiğini ortaya koyan bu rakamların, ülkemiz ekonomisi için de son dönemin en umut verici göstergelerinden biri olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.