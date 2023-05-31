KOBİ’ler dijitalleşiyor, online ödeme 204 milyar $’a koşuyor

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Markaların dijitalleşme yatırımları ve e-ticaretin her geçen gün artması, dijital ödemeler pazarında da hızlı bir büyüme getiriyor. Dünya çapında 87.8 milyar dolara ulaşan dijital ödemeler pazarının 2028 yılına kadar 204 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor.

Bugün ödemeler pazarından yüzde 40 pay alan dijital ödemelerin payının 2026’da yüzde 65’e çıkması bekleniyor. Türkiye’de de her geçen gün büyüyen e-ticaret ekosistemine katkı sağlayan yaklaşık 100 bin KOBİ, sürdürülebilir bir iş modeli için rotasını dijitalleşme yatırımlarına çevirdi. Her ne kadar Türkiye’de e-ticaret hacmi dünya ortalamasının gerisinde kalsa da 20 milyar dolarların üzerine çıkan e-ticaret hacmi, online ödeme pazarının önünün açık olduğunu gösteriyor.

KOBİ’lere online ödeme ve e-ticaret çözümleri geliştiren Bakiyem Ödeme Çözümleri Kurucu ortağı ve CEO’su Umut Yalçın, Türkiye’de hızla büyüyen e-ticaret ve dijital ödeme sistemleri pazarına dikkat çekti. Büyüyen yapının riskleri de beraberinde getirdiğine işaret eden Yalçın öncelikle dikkat edilmesi gereken konuyu güvenli altyapı olarak özetledi. Yalçın, e-ticarette depo, stok yönetimi ve kargolama süreçlerinin de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakiyem, global pazara açılacak

Havale, EFT, DBS (doğrudan borçlandırma sistemi) gibi bütün online ödeme sistemlerinin tek bir ekrandan yönetilmesi için çözümler sunan Bakiyem. com, yerel tecrübesini globale taşıyor. 2022’de hem işlem hacmi, hem de karlılığı bir önceki yıla göre 10 kat artırdıklarını kaydeden Umut Yalçın, “Bu yıl yurtdışı operasyonlarımızı da başlattık.

En önemli projemiz Global Bakiyem olacak” diye konuştu. 2017’de kurulan şirketin buğuna kadar 1.6 milyar TL’lik ödemeye aracılık ettiğini açıklayan Yalçın, şu bilgileri verdi: “Bunun 1.3 milyar TL’si 2022’de gerçekleşti. Müşteri sayısını da 4 binin üzerine taşıyan şirketimiz, 2023 yılında global arenaya açılıyor.” Bu yıl Türkiye’deki işlem hacmini de 5 kat artıracaklarını belirten Yalçın, “Özellikle online ödemede yer almayan sektörleri online ödemeye dahil eden projelerle sektöre yeni alanlar açıyoruz” dedi.

Yalçın, KOBİ’lerin daha kolay e-ticarete girebilmesi için PazarBakiyem’i geliştirdiklerini de iletti. Finansal teknoloji alanında da bu güne kadar 16 dikey çözüm ürettiklerini aktaran Yalçın, fintech sektörünün geleceğini de değerlendirdi. “Fintechlerin en önemli özelliği hızlı, inovatif ve gelişen teknolojiye ayak uydurmaları” diyen Yalçın, sözerine şöyle devam etti: “Fintechlerin sayesinde müşteriler eski bankacılık dönemlerindeki hantallıklarından kurtulabilecek.

Fintechlerin rekabetçi olması ile de büyük bankalar fintech gibi düşünüp çalışmaya başlayacak veya fintech start up’larını satın almaya başlayacaklar. Ülkemizde birçok bankanın kendi içlerinde bir fintech kurduklarını veya fintech satın aldıklarını görüyoruz. Gelecek dijital devrimi anlayan, uygulayan, geleceğe dönük yenilikler peşinde koşanların olacak.”

Kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi

Bir diğer yatırımları Shopalm hakkında da bilgi veren Yalçın, “Kadınların ekonomiye ve istihdama katkısını desteklemek için kurulan Shopalm, girişimcilerin teknik bilgi ve desteğe ihtiyaç duymadan kendi online mağazalarında ve sosyal medya hesaplarında satış yapmalarını sağlıyor.

Shopalm, müşterilerine sanal POS’tan sipariş takibine kadar bir e-ticaret sitesinde bulunması gereken tüm özelliklere sahip kişiselleştirilmiş online mağaza sunuyor. Kadın girişimcileri desteklemek amaçlı kurduğumuz Shopalm Akademi’de kadınlara e-ticaret eğitimleri, reklam ve pazarlama, markalaşma desteği gibi birçok olanak ücretsiz sunuluyor” bilgisini verdi.

“Sosyal medya önemli bir satış kanalı oldu”

Umut Yalçın, KOBİ’lere yönelik olarak “Sosyal medyayı önemsememek büyük hata” uyarısı yaptı. Yalçın, “Günden güne kullanıcı sayısı artarak güçlenen sosyal medya yeni bir satış kanalı haline geldi. Müşterileri bilgilendirmek ve ürünlerle ilgili sorulara hızlı cevap vermek satın alma ihtimalini artırır” dedi.