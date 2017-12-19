Tekstilciler ile hazır giyimciler yeni pazarlar için birleşti

19 Aralık 2017

MELTEM AHATOĞLU ŞAHİN

MERSİN (DÜNYA) - Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) ve Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) bir ilke imza atarak, tekstil ve hazır giyim ihracatçılarını UR-GE projesinde birleştiriyor.

“Akdeniz Tekstil ve Hazır Giyim Pazara Erişim URGE Projesi” ile firmalar her bir organizasyon maliyetinin yüzde 75’i oranında devlet desteğinden faydalanma imkanı yakalayacak. Proje Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek ve 22 Aralık 2017'ye kadar proje ön başvuruları alınacak. ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, tekstil ve hazır giyim sektörlerinin birbirlerini besleyerek büyüyüp, daha fazla üreteceğini, ayrıca bu projenin örnek gösterileceğini söyledi. AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Uğur ise tekstil ve hazır giyim firmalarının özellikle Avrupa pazarında yerini sağlamlaştırabilmek ve yeni pazarlara erişebilmek adına bu projenin önemli bir fırsat olacağını vurgulayarak, proje ile daha fazla firmaya ulaşabileceklerini vurguladı.