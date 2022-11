Dünya Kupası ve dünya ekonomisine dair sorular

Bir Dünya Kupası daha geldi çattı. Peki kupanın kendisi gelişmekte olan ekonomiler için ne anlama ifade ediyor? 2010'da Güney Afrika, 2014'te Brezilya, 2018'de Rusya ve 2022'de Katar'ın dünyanın en çok izlenen spor etkinliğine ev sahipliği yapmak üzere seçilmesi, açıkça gelişmekte olan ekonomilerin yükselişine dayanıyordu. Küreselleşmeye karşı dönüş göz önüne alındığında, bu tür ülkeler yeniden seçilecek mi? 22. Dünya Kupası başlıyor, ancak bu yüzyılın başında küçük Katar'ın ev sahipliğini yapabileceği kimin aklına gelirdi? Yine de buradayız ve tek sürpriz, o kadar da şaşırtıcı gelmemesi.

Gelişmekte olan ülkelerin ev sahipliği zora mı girecek?

Futbol ve dünya ekonomisinin durumu arasındaki bağlantı, turnuva ev sahiplerinin seçiminde açıkça görülüyor. FIFA'nın 2010'da Güney Afrika'yı, 2014'te Brezilya'yı, 2018'de Rusya'yı ve şimdi de Katar'ı seçmesinin, bu yüzyılın ilk 20 yılında sözde gelişmekte olan ekonomilerin istikrarlı yükselişine dayandığının kaçınılmaz bir gerçek olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır diğer iki BRICS ülkesinin (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan bir grup) gelecekte küçük ev sahibi grubuna katılabileceğini düşündüm.

Ancak son yıllarda birçok büyük ülkenin içe dönmesi göz önüne alındığında, etkinliğe ev sahipliği yapmak isteyenlerin bile günleri sayılı mı? Kalkınan gelişmekte olan ülkeler, dünyanın en çok izlenen turnuvasını düzenlemeyi başarmakta giderek daha zorlanacak mı? Ya da tam tersine, dünya kısa sürede daha mutlu, küreselleşen ve kapsayıcı bir uluslararası düzene geri dönebilir mi? Daha derin bir soru bile sorulabilir: FIFA, dünya ekonomisinin ve küreselleşme derecesinin öncü mü yoksa geride kalan bir göstergesi mi?

Müsabakaların önümüzdeki dört hafta boyunca nasıl ilerleyeceği ve daha da önemlisi, kaçımızın maçları izlediğinin, bu yılki Dünya Kupası'nın daha geniş öneminin en açık erken işareti olabileceğinden şüpheleniyorum. Rekabet, FIFA'nın gelirlerinin bel kemiği olmuştur. Turnuvayı iki yılda bir düzenlenen bir etkinliğe dönüştürme veya mevcut dört yıllık formatı dört yılda bir kulüp tabanlı bir yarışma ile tamamlama konusunda (muhtemelen profesyonel kulüplerin daha fazla gelir elde etme arzusundan hareketle) zaten konuşuluyor.

FIFA’nın istekli olduğunu hayal etmek oldukça zor

Küresel ekonominin geleceği son 20-30 yıldan çok farklıysa, bu FIFA'nın karar alma mekanizmasına yansıyacaktır. Bu ülkeler dünya ekonomik büyümesine 2010'dan beri ev sahipliği yapan turnuvadan daha az katkıda bulunuyorsa, FIFA'nın gelişmekte olan ülkelerdeki gelecekteki yarışmalar konusunda hevesli olduğunu hayal etmek zor. 1980'lerde, 1990'larda, 2000'lerde ve 2011-20'de küresel reel GSYİH büyümesi sırasıyla ortalama yüzde 3.3, yüzde 3.3, yüzde 3.9 ve yüzde 3.7 idi. Son 20 yıldaki hızlanma, açıkça gelişmekte olan ülkelerdeki daha güçlü büyümeden kaynaklanıyordu ve bu, FIFA'nın ev sahiplerini geleneksel futbol kalelerinin dışından seçmeye başladığı döneme denk geliyor. Şu anda, bu eğilim, daha sekiz yıl olmasına rağmen, bu on yılda tersine çevrilebilecek gibi görünüyor.

Şimdi bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Dünya Kupası'nı sadece sekiz ülke kazandı. Beş kez kazanan Brezilya her zaman favorilerden biri ve bu yılki kadro turnuvanın en güçlülerinden biri gibi görünüyor. Arjantin, Uruguay, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere önceki diğer kazananlar. İtalya bu sefer elemeyi geçemese de kazanan muhtemelen diğerlerinden biri olacak. Bu yıllardan birinde İngiltere tekrar kazanacak, ancak önceki kazananlardan herhangi biri olabilir. Geri kalanlar arasında, Danimarka, Hollanda ve Portekiz genellikle ekonomik ve nüfus ağırlıklarının üzerinde yumruk atıyor. Kim kazanırsa kazansın, her zaman yaptığım gibi gelecekle ilgili her türlü sinyali izliyor olmak açıkçası bizim gibi insanlar için büyük bir sorumluluk anlamına geliyor.