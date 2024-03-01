Hep birlikte DÜNYA'yız...

İlkeli ve tarafsız yayıncılık anlayışı ile bir ekol haline gelen DÜNYA, bugüne kadar göstermiş olduğu yayıncılık anlayışı ile tüm Türkiye’nin ve iş dünyasının takdirini kazanmış durumda.

Habercilik bir enerji işi; bulup çıkardığınız haberin okunması, birilerine yön gösterip ufuk açması müthiş bir enerji. DÜNYA Gazetesi’nin okuru ile arasında çok güçlü bir bağı ve alışılmış bir çizgisi var.

Okuru DÜNYA’yı özümsemiş, DÜNYA yıllardır okuyucusuna rehber olma görevini başarı ile sürdürmüş. DÜNYA taraf tutmamış, habere etiket koymamış, kimseyle kol kola olmamış. Bir gazete ve onun imtiyaz sahibi için bunlardan daha büyük bir başarı olamaz.

Biz de bu çizgiye sadık kalarak, markayı çok daha yukarı taşıyacağız. Bizim asıl hedefimiz ise iletişimin yeni yüzyılı olacak. Deneyimli bir yatırımcı ve iş insanı olarak iletişim çağının yeni mecralarının büyük potansiyel taşıdığını görebiliyorum.

Alanının en yetkin ve öncü isimleri ile dunya.com’u yeniden tasarlayacak, geçmişte olduğu gibi geleceğin mecrasının kurucuları arasında yer alacağız. Oyun kurucu olmak istediğimiz bu alanda içerik ve erişimde sınırları zorlayacak, trendleri belirleyeceğiz. Planlarımızı hayata geçirmeye ve hedeflerimize ulaşmaya odaklanacağız.

DÜNYA Gazetesi yayın hayatına devam ederken dijital alanda da büyüyeceğiz. Bir iddiası, planı ve fikri olan insanlara kapımız her zaman açık olacak. Yeni çağ iletişimi açık fikirli, kısır tartışmalara girmeyen, dünyayı takip eden insanların elinde gelişiyor. İnanıyoruz ki bu kitleyi etrafında toplayan, bu enerjiyi mobilize eden kurumlar geleceğe kazanarak çıkacak.

Ekonomi yayıncılığında atacağımız adımlarla rekabeti ulusal ölçekten uluslararasına taşıyacağız.Bu yolda emek vereceğimiz yolculuğa tüm okurlarımızı davet ediyorum. Bu vesileyle tüm okurlarımıza teşekkür ediyor, nice yaşlara DÜNYA diyorum.