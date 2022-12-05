İklim eyleminin ekonomisi

Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen bu yılki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP27) sonucu tam bir hayal kırıklığı. Glasgow’daki 2021 konferansı öncesinde, İklim Eylem İzleyicisi tarafından analiz edilen Çin, Hindistan, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi başlıca yayıcılar da dahil olmak üzere 24 ülke daha güçlü emisyon azaltma hedefleri önerdi. İklim eyleminin artan aciliyetine rağmen, CAT tarafından analiz edilen yalnızca beş ülke bu yıl hedeflerini artırdı. Ev sahibi ülke Mısır bile taahhütlerini güçlendirmeyi başaramadı.

Kapitalizm seçim yapıyor

Daha geniş anlamda kapitalizm, kahverengi (fosil yakıtlı) ve yeşil (temiz, yenilenebilir) endüstriler arasında zorlu bir savaşa dönüştü. Gerekli yatırım çok büyük olduğundan, bir otomobil üreticisi hem elektrikli hem de geleneksel içten yanmalı motorlu (ICE) araçlara yatırım yaparak riskten korunamaz.

Hangi tarafta olduğunu seçmeli ve sonra tüm güçlerini harekete geçirmelidir. Sonuç ne olursa olsun, bazıları büyük kazanacak, bazıları büyük kaybedecek ve tali hasar olacak.

İklim eyleminin yaygınlaştırılması birçok yeni ve hala tartışılan soruyu gündeme getiriyor. Önümüzdeki 10 yıldaki emisyon kesintilerinin büyük ölçüde fosil yakıtların yerini alacak sermayenin ikame edilmesinden kaynaklanması bekleniyor.

Hidroelektrik barajlar, nükleer enerji santralleri, rüzgar ve güneş santrallerinin tümü düşük işletme maliyetlerine sahip ancak ön sermaye maliyetleri yüksek.

Dolayısıyla düşük karbon ekonomisine geçiş yeni riskleri de beraberinde getiriyor. Bir sermaye stokunu genişletmek için yatırımı hızlandırmak genellikle daha yüksek üretkenlik ve dolayısıyla daha yüksek çıktı ile kendini amorti etse de, bu durumda tam tersi olabilir.

Sermayenin bir kısmı (fosil yakıtla çalışan santraller gibi) zamanından önce atılırsa, aynı miktarda elektriği sağlamak için daha da fazla sermayeye ihtiyaç duyulacaktır. Evet, geçiş sonunda daha düşük fosil yakıt ithalatı ve işletme maliyetleri şeklinde ek faydalar sağlayacaktır. Ancak bunlar daha sonra ortaya çıkacak.

İlk aşamada, üretken kapasitenin küçüleceği veya sabit kalacağı gerçeğini telafi etmek için daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulacak. Aynı mekanizma, elektrikli araçların konvansiyonel araçlarla ikame edilmesi için de geçerli.

Sıfıra yakın marjinal maliyetle bir hizmet sağlamanın yanlış bir yanı yoktur. Bu, dijital ekonominin özüdür ve son teknolojik gelişmeler, yenilenebilir kaynaklardan yaygın olarak temin edilebilen elektriğe sahip bir dünyanın ulaşılmaz olmadığını giderek daha fazla göstermektedir.

Gelecek nesillerin petrol ve gazdan elde edilen enerjiye, bizim kömürden elde edilen enerjiye baktığımız gibi bakması tamamen mümkündür: modası geçmiş, kirli, verimsiz ve modası geçmiş olarak. Ancak 5-10 yıllık bir ufukta işler oldukça farklı görünüyor.

Sermaye stokunun gerekli oluşumu, muhtemelen daha düşük veya değişmeyen arza karşı daha yüksek talep oluşmasına dönüşecek ve yeniden tahsis maliyetlerinin hesaba katılması, ilgili dengesizliği daha da kötüleştirecektir. Görünümü daha da karmaşık hale getiren şey, iklim politikası yapımında güvenilirliğin olmaması.

Pek çok hükümet, yüzyılın ortasına kadar karbon nötrlüğüne ulaşma sözü verdi ancak eylemleri henüz bu hedefle uyumlu değil.

Neyse ki, politika yapıcıların kapsamlı sektörel değişimlerden kaynaklanan zararlı ekonomik yansımaları kontrol altına almak için yapabilecekleri çok şey var.

Geçişin gerektirdiği geçici yatırım çabasından kaçış yok. Ancak, kamu fonlarının mantıklı kullanımını sağlayan ekonomik açıdan sağlam, güvenilir ve adil bir strateji ile hükümetler maliyetleri önemli ölçüde azaltabilir