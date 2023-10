Sütun II ve GİB çalışmaları

Daha önceki yazımda, dijital ekonominin vergilendirilmesine ilişkin Sütun II çalışmalarının, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) çalışmalarında önemli bir yer tuttuğu, iç mevzuat hazırlık çalışmalarının sürdüğü ve bu çerçevede, Nitelikli Yerel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi ve GloBE kuralları (Gelirin Dahil Edilmesi Kuralı, Yetersiz Vergilendirilmiş Ödemeler Kuralı) seçeneklerinin değerlendirildiği bilgisini paylaşmıştım. GİB, uluslararası konferanslarda konuyu çok yönlü biçimde değerlendirmeye devam etmektedir.

ATAIC Konferansı

Ülkemizin üyesi bulunduğu ATAIC* 18. Yıllık Teknik Konferansı 3-5 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul’da üye ülkeler, uluslararası kuruluş temsilcileri, GİB yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile tamamlanmıştır. Türkiye, bu Teknik Konferans ile birlikte bir sonraki yıl yapılacak olan Teknik Konferansa kadar ATAIC Dönem Başkanlığını devralmıştır. Teknik içerik ve kapasitesi oldukça iyi tasarlanmış program, konunun tüm yönleriyle tartışılmasında önemli bir işlev görmüştür.

Konferansın açılışında, Gelir İdaresi Başkanı Sayın BekirBayrakdar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın dijital dönüşüme uyumuna dair elektronik ortamda hayata geçirilen yeni uygulamalara değinerek dijitalleşmeden kaynaklanan vergisel sorunların çözümü için kurumlar arası ve uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Dr. İsmail İlhan Hatipoğlu, ekonominin dijitalleşmesinden kaynaklanan vergi sorunlarının çözümüne yönelik iki sütunlu yaklaşıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konferans oturumları

Konferans beş oturumda gerçekleşmiştir. İlk oturumda, dijital ekonominin temel özellikleri ve vergilendirilmesi, OECD üst düzey yöneticisi David Bradbury tarafından ele alındı. Moderatörlüğünü yürüttüğüm ikinci oturumda, Sütun I tartışılmıştır.

Oturumun temel içeriği, Çok Taraflı Konvansiyon, iç mevzuat ve uygulama hazırlıkları ile ilgili konularda deneyimlerin paylaşılmasıydı. Sn. Doğa Enç ve Sn. Ahmet Kurt sunumlarında ulusal ve uluslararası zorlukları öne çıkardılar.

Üçüncü oturumda, Sütun II ve GloBE kurallarının uygulanmasıyla ilgili ülke deneyimleri vurgulandı. Dördüncü oturumda, Sn. Dr. Mustafa Cemil Kara ve diğer panelistler Sütun II uygulamasına ilişkin mevcut yöntemleri ve tartışmaları detaylı biçimde ele aldılar. Beşinci ve son oturumda, Sütun I ve Sütun II’de bilgi alışverişinin rolü tartışıldı. Sn. Ahmet Yıldırım ve diğer panelistler Sütun I ve II uygulanmasında bilgi alışverişinin önemine dikkat çekerek deneyim paylaşımında bulundular.

Konferans sonuçları

Geniş katılımlı toplantının Türkiye’nin ev sahipliğinde ve oldukça başarılı tamamlanması gerek Türkiye’nin teknik kapasitesinin ortaya konulması gerekse diğer ülkelerle etkin deneyim paylaşımına zemin oluşturması nedeniyle oldukça önemlidir. Bu çeşit kapalı teknik toplantıların devamı, Türkiye’nin konu ile ilgili çevrelerde etkinliğini artırması bakımından da faydalı olacaktır.

Öte yandan, üç günlük konferans göstermiştir ki, vergisel belirlilik, iç mevzuat hazırlığı, teşvikler, ulusal hukuk-uluslararası hukuk uyumlanmasına ilişkin sorunlar, konu özelinde tüm ülkelerde aynı içerikte tartışılmaktadır.

Sütun I, hayata geçerse kapsamı itibariyle oldukça sınırlı bir etki gösterecek olmakla birlikte özellikle geniş kapsamlı etki göstermesi hedeflenen Sütun II’nin mükellefler ve vergi idareleri arasında anlaşmazlık çıkarma olasılığı yüksektir. * İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği (The Association of Tax Authorities of Islamic Countries)