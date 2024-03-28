Uluslararası servetleri vergileme rehberi-II

Bir önceki yazıda uzun dönemli çoklu kriz ortamı, finansal sıkışmalar ve vergi gelirlerindeki azalmaların ulusal hükümet ve kuruluşları kaçınılmaz olarak servet vergisini tartışmaya yönlendirdiği meselesini ele almış ve Uluslararası Para Fonu araştırmasından bahsetmiştim. Bu yazıda, konuyla ilgili güncel Birleşmiş Milletler Kılavuzu ile devam ediyoruz.

Birleşmiş Milletler (UN) Kılavuzu

Vergi Konularında Uluslararası İş Birliği Uzmanlar Komitesi 28. Oturumu geçtiğimiz hafta 19-22 Mart tarihlerinde New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda, uluslararası vergi gündeminin önemli başlıkları tartışıldı. “Servet ve Dayanışma Vergileri” konusunda hazırlanan kılavuzda diğer tartışmaların yanında alt komite tarafından onaya sunuldu*. Alt Komite katılımcılarından oluşan bir taslak hazırlama grubu ise servet vergilemesine ilişkin model mevzuatın yapısını Komite’nin bilgi ve yorumlarına sundu.

Kılavuzun yapısı

Rehber, altı tematik bölümden oluşmaktadır.

-Bölüm 1: Servet Vergilerinin Gerekçe-Amaç-Yöntemlerini, ayrıca bu vergilendirmenin olumlu-olumsuz yönlerini ele almaktadır.

-Bölüm 2: Servetle İlgili Farklı Vergi Türlerini, bütüncül bir genel bakış açısıyla ele almaktadır. Amacı, politika yapıcılara, kendi vergi sistemlerine göre en etkili ve verimli servet vergilerini belirlemelerinde yardımcı olmaktadır.

-Bölüm 3: Servet Vergisinin Konulması veya Güncellenmesi için Temel Politika Kararları, politika yapıcılara bir servet vergisi uygulanıp uygulanmama veya uygulanan bir verginin değiştirilmesine yönelik bilinçli karar vermeleri için gerekli unsurları sağlamayı amaçlamaktadır.

-Bölüm 4: Gerçek Kişilere Yönelik Net Aktif Vergilerinin Uygulanmasına İlişkin Pratik, bireylere uygulanan periyodik net aktif vergisinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapmaktadır.

-Bölüm 5: Gerçek Kişilere Yönelik İstisnai Dayanışma Servet Vergilerinin Uygulanması, pandemi veya doğal afet gibi krizlerin maliyetlerini karşılamak için bireylere yönelik bir defaya mahsus dayanışma amaçlı net aktif vergisine odaklanmaktadır.

-Bölüm 6: Servet Vergilerinin Etkin İdaresi, bir servet vergisinin tasarımı ve uygulanmasında idarenin önemine odaklanmaktadır. Servet vergisi ancak etkin ve verimli bir idare ile tam potansiyeline ulaşabilir.

BM çerçeve sözleşmesi müzakereleri

Uluslararası Vergi İş Birliğine ilişkin bir çerçeve sözleşmenin müzakere edilmesi için referans şartlarının hazırlanmasına yönelik BM süreci için ülke yorumları alınmış ve çeşitli ülkeler servet vergilerini sözleşmeye dahil edilmesi gereken bir öncelik olarak vurgulamıştır. (Örn; Brezilya, Şili)

Türkiye yorumu

Türkiye yorumunda bu yönde bir cümle bulunmamaktadır. Türkiye, genel olarak uluslararası vergi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bu iş birliğinin “kapsayıcılığının” ve “etkinliğinin” daha da arttırılması için olası yolların araştırılması genel hedefini desteklemektedir. Türkiye’nin ihtiyatlı yaklaşımı bu konunun uzak olmayan bir gelecekte ülkemiz bakımından da gündeme gelmesi gereğini değiştirmemektedir. Servet vergilendirilmesinde kapsamlı bir yöntemin belirlenmesi ve yürütülmesi gerekmektedir.

https://financing.desa.un.org/sites/ default/files/202403/CRP.%202%20 Wealth%20Taxes%2028th%20Session_0.pdf

**https://financing.desa.un.org / un-tax-convention/inputs