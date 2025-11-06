OECD, verginin ‘2025 Oscarları’nı açıkladı
Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı (OECD), 31 Ekim 2025 tarihinde, vergi günü etkinlikleri kapsamında 2024 Karşılıklı Anlaşma Usulü (KAU) ve Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFS) Ödüllerini istatistiklerle birlikte kamuoyuyla paylaştı*. İstatistikler dünya genelindeki neredeyse 140 yetki bölgesini içeriyor.
KAU ve PFS nedir?
KAU, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulanmasından doğan uyuşmazlıkların, iki ülkenin yetkili makamlarınca yargı dışı olarak çözüldüğü mekanizmadır. Türkiye’de tüm anlaşmalarda yer alır; Ayrıca, VUK Ek m.14-18’de düzenlenmiştir. PFS, ilişkili işlemlerde uygulanacak transfer fiyatlandırması yönteminin mükellef ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında önceden belirlenmesi ve belirlenen süre (en fazla üç yıl) için kesinlik sağlamasıdır. KVK m.13/5’te düzenlenmiştir.
İstatistik ve ödüllerin dayanağı
Bu istatistikler, BEPS Eylem 14 Asgari Standardı çerçevesinde vergi uyuşmazlık çözüm süreçlerinin etkinliğini ve hızını artırmaya yönelik G20/OECD gündeminin bir parçasıdır. KAU verileri küresel ve ülke bazlı ilerlemeyi ölçmeye imkân verirken, PFS istatistikleri transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarını önleme mekanizmalarının durumunu değerlendirmeye yardımcı olmaktadır. Güncel veriler özetle şöyledir:
KAU sürelerinde istikrar
2024’te KAU dosyalarının ortalama sonuçlanma süresi 27,4 ay ile 2023’e paralel gerçekleşmiştir (27,3 ay). Transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarında süre 32 aydan 30,9 aya gerilemiştir. Ancak hedeflenen 24 aya ulaşmak için özellikle transfer fiyatlandırması dosyalarında ek kaynak ve süreç iyileştirmesi gerektiği görülmektedir.
Mükellef lehine yüksek çözüm oranı
KAU dosyalarının yaklaşık %76’sı mükellef lehine sonuçlanırken (2023: %74), yalnızca %4’ü anlaşma sağlanamadan kapanmıştır. Bu sonuçlar, yetkili makamların uyuşmazlık çözümüne verdiği önemi yansıtmaktadır. Uzun süredir bekleyen dosyaların kapatılmasında ilerleme sağlanmış olup envanterin yalnızca %3,3’ü 2016 öncesine aittir. Dosyaların %56’sından fazlası iki yıldan kısa sürelidir. Bu görünüm, önceki yıla göre belirgin bir iyileşme göstermektedir.
KAU dosya stokunda kontrollü artış
KAU envanterinde sınırlı artış gözlemlenmiştir: transfer fiyatlandırması dosyalarında %3,9, diğer dosyalarda %2,7 artış olmuştur. Bu durum COVID-19 sonrası envanterin normalleştiğine işaret etmektedir.
Yeni başvurularda artış
Yeni başvurular önemli ölçüde artmıştır. Transfer fiyatlandırması başvurularında artış %29,1, diğer dosyalarda %8,1’dir. Buna karşılık kapanan dosya sayısı %2,8 azalmış, özellikle transfer fiyatlandırması dosyalarında kapanışlarda %5,5 gerileme görülmüştür. Bu gelişmeler ihtilaf önleme ve etkin çözüm mekanizmalarının önemini vurgulamaktadır.
Toplam altı kategoride verilen KAU & PFS Ödüllerini kazananlar şu şekildedir;
Ortalama KAU kapanış süresi kategorisinde, transfer fiyatlandırması uyuşmazlıklarında yaklaşık 20 ay ile İsviçre birinci olurken, diğer KAU dosyalarında yaklaşık 3,55 ay ile Yeni Zelanda en hızlı ülke olmuştur. Dosya envanterinin yaşı bakımından Meksika, portföyünde 2016 öncesine ait dosya bulundurmayan ülke olarak öne çıkmıştır. Dosya yükü yönetiminde ise yaklaşık %47’lik kapanış oranıyla Hollanda ilk sırada yer almıştır. PFS alanında “en çok gelişme gösteren ülke” ödülü, onaylanan PFS sayısını 2023’te 1’den 2024’te 10’a çıkaran İrlanda›ya verilmiştir. PFS dosya kapanış oranına göre yapılan değerlendirmede ise yaklaşık %39 kapanış oranıyla Danimarka en başarılı ülke olmuştur.
Türkiye ise KAU ve PFS araçlarını hukuken açık tutuyor ve profillerini güncelliyor. Gerçek işlem süreleri ise OECD ortalamasına göre oldukça uzun. Transfer fiyatlandırması dosyalarında KAU için 46 ay civarı, PFS’de 72 ay gibi süreler, mükellefler bakımından erken uyuşmazlık önleme stratejilerini kritik kılıyor.
* https://www.oecd.org/en/ events/2025/10/oecd-tax-certainty-day-2025.html#category6
