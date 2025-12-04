Küresel vergi şeffaflığında büyük dönüşüm: 171 milyon hesap, 13 trilyon Euro
Kamu maliyesinin sağlıklı işleyebilmesinin en temel koşulu, hiç şüphesiz vergilerin mükelleflerce zamanında ve doğru ödenmesidir. Fakat artık çok daha karmaşık bir dünyadayız. Finansal sistemin sınır tanımazlığı, birikimler, gelirler, yatırım araçlarının saniyeler içinde kıtalar arasında yer değiştirebilmesi vergi idarelerinin işini oldukça güçleştiriyor.
Tam da bu nedenle, son yılların en dikkat çekici eğilimi, ülkelerin finansal şeffaflık konusunda hızla ortak bir çizgiye yönelmesi oldu. OECD ve G20 tarafından geliştirilen Ortak Raporlama Standardı (CRS) ve otomatik bilgi değişimi (AEOI), vergi dünyasında yeni bir sayfa açtı.
171 milyon hesaplık küresel veri akışı
Bugün artık 116 ülke, kendi vatandaşlarının yurt dışındaki banka hesaplarını ve finansal yatırımlarını, her yıl otomatik olarak vergi idareleriyle paylaşıyor. 2024 yılı rakamları son derece çarpıcı: 171 milyon finansal hesap bilgisi, toplam 13 trilyon euroluk bir değer üzerinden ülkeler arasında dolaştı.
Bunun etkisi yalnızca teknik bir veri akışından ibaret değil. Uygulamanın başladığı günden bu yana, gönüllü uyum programları ve diğer denetim mekanizmaları sayesinde 135 milyar eurodan fazla ek vergi ve ceza tahsil edildi. Ayrıca, araştırmalara göre, geleneksel offshore finans merkezlerinde tutulan varlıkların yaklaşık yüzde 20 azaldığı tespit edilmiş durumda*.
Bu dönüşüm nasıl mümkün oldu?
Bu sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkmadı. Ülkeler, oldukça kapsamlı bir altyapı kurmak zorunda kaldı. Finans kuruluşlarına getirilen yeni yükümlülükler, müşterilerin finansal hesaplarına yönelik durum tespiti, raporlama zorunlulukları, veri doğrulama mekanizmaları, ciddi maliyetler gerektiren adımlardı. Aynı şekilde, ülkelerin veri güvenliği, gizlilik, bilgi işlem altyapısı, denetim ve yaptırım mekanizmaları gibi alanlara önemli yatırımlar yapması da gerekti.
Bugün gelinen noktada Küresel Forum’un değerlendirmesine göre 118 ülkenin 114’ü, AEOI için gereken hukuki altyapıyı büyük ölçüde tamamlamış durumda. Standartlara uyum açısından sınıfta kalan ve düşük not alan ülke sayısı oldukça az.
Uygulama ve mevzuat farkı
Hukuki çerçeve tamamlanmış olsa bile, asıl sınav uygulamada veriliyor. 108 ülkeye ilişkin ilk etkinlik değerlendirmeleri, ülkelerin yaklaşık üçte ikisinin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Ancak finansal kuruluşların kurallara uyup uymadığının nasıl denetlendiği, veri akışının hangi mekanizmalarla doğrulandığı ve ihlaller karşısında ne tür yaptırımlar uygulandığı hâlâ birçok ülkede sorunlu başlıklar arasında.
Bu nedenle OECD, 2023’te uygulamanın ikinci tur değerlendirme sürecini başlattı. Bu turda masa başı incelemenin ötesine geçiliyor; uzmanlar ülkeleri ziyaret ederek hem kamu otoriteleriyle hem finans sektörüyle yüz yüze görüşmeler yapıyor. Bu yönüyle süreç artık yalnızca teknik değil, aynı zamanda operasyonel bir değerlendirme niteliği taşıyor. Sonuçların 2026’da açıklanması bekleniyor.
Standardın kendisi de değişiyor
Otomatik bilgi değişimi sistemi sabit bir yapı değil. Dijital finansal ürünlerin yükselişi, yeni finansal yatırım araçlarının çeşitlenmesi, kripto varlıkların yaygınlaşması gibi gelişmeler OECD’yi standardı yeniden gözden geçirmeye yönlendirdi ve 2023 yılında CRS güncellenerek kapsamı genişletildi. G20, bu güncellenmiş standardın da küresel ölçekte benimsenmesini istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda finansal şeffaflığın yalnızca yaygınlaşması değil, daha derin ve ayrıntılı bir hâl alması bekleniyor.
Şeffaflık artık lüks değil
Bugün gelinen noktada otomatik bilgi değişimi, modern vergi idareciliğinin en temel bileşenlerinden biri hâline geldi. 171 milyon hesabın, 13 trilyon euroluk bir hacmin ve 135 milyar euroyu aşan ek tahsilatın ortak mesajını “Vergi şeffaflığı artık tercihe bağlı bir politika değil, küresel ekonomik düzenin zorunlu bir unsuru” şeklinde okumak mümkün.
Bu nedenle AEOI yalnızca vergi gelirlerini artıran bir teknik araç olarak değil, vergi adaletine, devlet-mükellef ilişkisine ve finansal sisteme duyulan güvenin yeniden inşasında kritik bir faktör olarak değerlendirilmeli.
*OECD (2025), Peer Review of the Automatic Exchange of Financial Account Information 2025 Update, OECD Publishing, Paris.
