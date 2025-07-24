Belçika’dan AB Adalet Divanı’na kritik başvuru: Az vergilendirilmiş kâr kuralı hukuka uygun mu?
17 Temmuz 2 0 2 5 ’ t e Belçika Anayasa Mahkemesi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’na (ABAD) çok önemli bir hukuki soru yöneltti. Tartışmanın merkezinde, Avrupa Birliği’nin asgari kurumlar vergisi uygulamasının bir parçası olan UTPR (Undertaxed Profits Rule) yer alıyor.
Mahkeme, bu düzenlemenin Avrupa temel hakları ve serbest piyasa ilkeleri ile çelişip çelişmediğinin açıklığa kavuşturulması için dosyayı ABAD’a sevk etti. Süreci başlatan ise başta Arkansas Eyalet Ticaret Odası olmak üzere, ABD merkezli bazı kuruluşların açtığı dava oldu. Şirketler, Belçika’daki firmaların başka ülkelerdeki iştiraklerin vergi politikaları nedeniyle ek mali yüke maruz kaldığını savunuyor.
“Kâr başka yerde, vergi Belçika’da”
Şirketlerin itirazı temelde şu soruya dayanıyor: Neden Belçika’daki bir şirket, örneğin Brezilya’da faaliyet gösteren bir iştirak nedeniyle ek vergi ödesin?
Başvurucular, bu durumun mülkiyet hakkı başta olmak üzere, şirketlerin ekonomik özgürlüklerini zedelediğini, üstelik kazanç elde etmeyen grup üyelerinin de aynı yükle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Böylece zarar edenle kâr edenin aynı kefeye konduğu bir uygulama doğuyor.
UTPR nedir, neden tartışılıyor?
UTPR, OECD öncülüğünde geliştirilen küresel asgari kurumlar vergisi sisteminin (Pillar Two) bir uzantısı. Avrupa Birliği Asgari Vergi Direktifi uyarınca, yıllık konsolide cirosu 750 milyon Euro’nun üzerindeki çok uluslu şirket gruplarına uygulanıyor.
Eğer grup şirketlerinden biri %15’in altında vergi ödüyorsa, diğer ülkelerdeki şirketler üzerinden “tamamlayıcı vergi” (top-up tax) alınabiliyor. Böylece tüm grup genelinde asgari bir vergi yükü sağlanması hedefleniyor.
Ancak bu durum, doğrudan ekonomik bağın olmadığı ülkelerde dahi vergi yükümlülüğü doğurabiliyor. Bu yönüyle sistemin sınır-ötesi niteliği, eleştirilere açık hale geliyor.
Belçika Mahkemesi: Konu temel haklarla ilgili, ABAD Karar versin
Belçika Anayasa Mahkemesi, UTPR’nin dayanağının bir AB Konsey Direktifi olduğuna dikkat çekerek, kendi yetkisini sınırlı görmüş; ancak temel haklar açısından önemli hukuki belirsizliklerin bulunduğuna işaret ederek, dosyayı Avrupa Adalet Divanı’na havale etmiştir.
Mahkemenin ABAD’a yönelttiği temel soru özetle şu:
“Bir şirket, başka ülkelerde elde edilen kazançlar nedeniyle ek vergi yükü altına giriyorsa ve bu yük, şirketin kendi ekonomik kapasitesini aşacak şekilde uygulanıyorsa, bu durum AB Temel Haklar Şartı ve ABİA’daki (*) eşitlik ve serbestlik ilkeleriyle bağdaşır mı?”
Temel haklar ne ölçüde korunuyor?
ABAD önündeki süreçte değerlendirilecek başlıca noktalar şunlar:
Mülkiyet Hakkı (AB Temel Haklar Şartı m.17):
Şirketlerin kendi kazançları dışındaki gelirler nedeniyle vergi ödemesi, mülkiyet hakkını zedeleyebilir.
Hukuki Güvenlik ve Öngörülebilirlik (m.41):
UTPR’nin nasıl uygulanacağı, hangi ülkenin vergi farkını alacağı gibi unsurlar belirsizlik yaratıyor.
Eşitlik İlkesi (m.20–21):
Farklı ekonomik güçteki şirketlere aynı uygulamanın yapılması, eşitlik ilkesine aykırılık oluşturabilir.
Girişim Özgürlüğü (m.16; ABİA m.49–56):
Sınır ötesi faaliyet yürüten şirketlerin yapısal tercihleri bu sistemle cezalandırılabilir hale geliyor.
Daha önce, uluslararası hukukta tartışma konusu yapılan bu tereddütlere, 13 Ekim 2023 tarihinde, TÜSİAD ve IFA Türkiye tarafından düzenlenen “Dijital Ekonominin Vergilendirilmesinde Yeni Çözümler: Sütun 1 ve Sütun 2” başlıklı konferansta değinmiş ve tartışmıştım. Bu yönde itirazların daha fazla sayıda ülke mahkemesinde zamanla tartışılmasını beklemek gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
Nihai olarak, bu dosya, sadece Belçika’yı değil, AB içinde UTPR’yi uygulayan tüm ülkeleri ilgilendiriyor. Avrupa Adalet Divanı’ndan çıkacak karar, çok uluslu şirketlerin nasıl vergilendirileceğine dair sınırları netleştirecek.
Aynı zamanda bu karar, Avrupa’da küresel vergi reformlarının ne ölçüde hayata geçirilebileceği ve hangi şartlarla sınırlanabileceği konusunda da yol gösterici olacak. Vergi ve temel haklar arasında denge kurulup kurulamayacağı, bu dosyayla bir kez daha tartışmaya açılmış durumda.
*Avrupa Birliğinin İşleyişine İlişkin Anlaşma