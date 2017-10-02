"KGF desteği yeni pazarlar araştırmamıza katkı sağladı"

02 Ekim 2017

1964 yılında Ayvansaray'da yat imalatı ve tamiratına başlayan, 1993 yılında da Mengiyay olarak kurumsallaşan yat firması Mengi-Yay Yatçılık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş, yeni yatırımlar hedefliyor. Yatçılık sektörünün dünya genelinde rağbet gören bir sektör olduğunu belirten Mengi-Yay Yatçılık Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş Firma Ortağı Hüseyin Mengi, "Mutlaka yatırım yapmak her zaman gerekiyor bizde Mengiyay yatçılık olarak yeni bir model üzerine yatırım düşünüyoruz" dedi.

Denizbank aracılığı ile kullandıkları KGF destekli kredinin hem kendi sektörlerinde hem de ihtiyaç duyan diğer firmalarda önemli bir rahatlık sağladığını vurgulayan Mengi, "KGF desteği firmaların nefes almasını sağladı. Bize de firmamız olarak yeni pazarlar araştırmamıza ve işlerimizi geliştirmemize ciddi katkı sağladı. Tabi ki bunun yanında oluşan iş hacminden dolayı istihdamımızı da katkı sağladı" diye konuştu. Çalışmalarını daha agresif ve moralli yapmalarının kendilerine yeni pazarlar bulma noktasında kolaylık sağladığını kaydeden Mengi, "Bu moralle geri dönüşlerin de meyvesini almaya başladık" şeklinde konuştu.

"Fuarlara katılımımız ve bazı brokerler/acentelerle anlaşmamız var"

Son zamanlarda özellikle pazarlama adına çok çalıştıklarını aktaran Mengi, "Bunun yanında bazı bölümlerini burada bazı bölümlerini yurtdışında yapma konunda da görüşmelerimiz var. Faaliyet olarak fuarlara katılımımız ve bazı brokerler/acentelerle anlaşmamız var" ifadelerini kullandı.

Finans olarak zorluk çeken veya yatırım düşünen tüm firmalara KGF destekli kredi kullanmasını öneren Mengi, "Ancak inandıkları bir yatırım ya da proje varsa tabi ki tavsiye ederim mutlaka geri dönüşü de olmalıdır" dedi.