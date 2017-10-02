"KGF ile üretim kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz"

02 Ekim 2017

Fermuar üretimi başta olmak üzere tekstilden ayakkabıya çadırdan otomotive birçok sektöre hizmet veren MEGA TEKS. Fermuar Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yurtiçi ve yurtdışı firmaları olmak üzere birçok markaya fermuar üretiyor. Firmalarında ortalama 150 kişi istihdam etmekte olduklarını belirten firma ortağı Özcan Topçu, KGF destekli Denizbank kredisi sayesinde başladıkları yeni yatırım sürecinde istihdam ve üretim kapasitelerini arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

"KGF desteği sermaye yapımızı güçlendirdi"

Hammadde halinde alınan iplik ve fermuar üretimi gerçekleştiren ME-GA Fermuar, Portekiz, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Belarus ve Polonya'ya ihracat yapıyor. Denizbank aracılığı ile kullandıkları KGF destekli kredi ile yeni yatırım sürecine girdiklerini kaydeden Topçu, "KGF desteği piyasaların durgun olduğu dönemlerde nakit akışımızı sağlayarak sermaye yapımızı güçlendirdi. Sonrasında elimizdeki finans desteği ile yeni yatırım sürecine girdik ve Uzakdoğu'dan yeni makineler aldık" dedi. Yeni makineleri ile üretim sürecine başlama aşamasında olduklarını aktaran Topçu, bu yatırımla üretim kapasitelerini yüzde 30 arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu süreçte ilk etapta 30 kişi istihdam etmeyi planladıklarını aktaran Topçu, piyasaların talebi doğrultusunda yeni yatırımlar için çalışacaklarını da dile getirdi.

KGF destekli kredilerden bütün işletmelerin yararlanmasını tavsiye eden Topçu, "Elinde yeterli teminatı bulunmayan ve yatırım hedefleri olan firmalar için büyük bir fırsat" diye konuştu.