"Yatırımlarımızı artırarak imalatımızı büyüteceğiz"

18 Aralık 2017

ANKARA - 1938 yılında rezistans üretimiyle ticari hayatına başlayan Elektrik Rezistans Tic. ve San. Ltd. Şti. 1985’den itibaren faaliyet alanına rezistans hammaddeleri ithalatı ve mümessillikler ekleyerek devam ediyor. Rezistans üretiminde kullanılan hammaddelerin tedariğini sağlayan ve bazı özel rezistansları üreten Elektirk Rezistans Tic. Ve San. Ltd. Şti. Genel Müdürü Surol Savcı, “Firmamız, Avrupa’nın konusunda öncü firmalarından ithal ettiğimiz rezistans telleri, mikanit levhalar, ısıya dayanıklı kablo ve makaronlar, rezistans üretiminde kullanılan seramikler, yüksek dereceye dayanan fiş ve prizler gibi ürünleri hem Türkiye’deki rezistans ve elektrikli sanayi fırınları üreticilerine pazarlamakta hem de Türkiye’de üretilmeyen özel rezistansları üretmektedir” dedi.

Piyasalardaki vadeli ve nakit ödemelerde yaşanan tahsilat sıkıntısından dolayı firmalarının diğer firmalar gibi zaman zaman finansta sıkıntı yaşadığını kaydeden Savcı, “Ziraat Bankası’ndan kullandığımız KGF kredisi sayesinde anlık para sıkışıklığını çözmekle birlikte uzun zamandır beklettiğimiz firmamızda kullanılacak makine ve ekipman ihtiyacını da karşılamış olduk” diye konuştu.

"Her bir kuruşu firmaya katkı için kullanılmalı"

Sermaye yapılarının güçlenmesi ile birlikte gelecek süreçte küçük yatırımlar yaparak imalat ve ithalatlarını büyütmeyi düşündüklerini kaydeden Savcı, “Unutulmamalıdır ki bu kredi finans bakımından kriz yaşayan piyasaları canlandırmak, firmaları büyütmek için verilmektedir. Bu da firmalarla birlikte ülkemizin de gelişimine katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. KOBİ ve şirketlerin büyüme hedefl eri doğrultusunda KGF kredisi kullanmalarını tavsiye eden Savcı, “Fakat bu kredinin bizim paramız olmadığını unutmamak gerek. Devlet destekli bu kredinin her bir kuruşu firmaya katkı sağlamak için kullanılmalıdır” dedi.