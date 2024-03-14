Altcoinlerin yükseliş mücadelesi başladı

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan analiz şu şekilde;

“MicroStrategy, Bitcoin fiyatının 70.000 doları geçmesiyle daha fazla Bitcoin satın almak amacıyla 500 milyon dolarlık 2031 vadeli, yılda iki kez ödemesi olan tahvil çıkarmayı planlıyor. Şirket, geçen hafta 800 milyon dolarlık borçlanma yapmış ve bu fonlarla Bitcoin almıştı. MicroStrategy'nin hisse fiyatı son bir yılda %170'ten fazla arttı. Benzer bir şekilde, Coinbase de 1 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Hindistan, kripto borsalarıyla rekabet etmek için hızlı hisse senedi yerleştirme döngüsünü planlıyor

Hindistan, yatırımcıların kripto borsalarına olan ilgisini azaltmak ve hisse senedi piyasasının rekabet gücünü artırmak amacıyla, 28 Mart'ta T+0 işlem yerleştirme döngüsünü tanıtmayı planlıyor. Bu hizmet, aynı gün içinde işlemlerin yerleştirilmesini isteyen yatırımcılar için isteğe bağlı olacak. Halihazırda T+1 döngüsünde işlem gören Hindistan borsası, yatırımcılara fon ve menkul kıymetlerin hızlı teslimi gibi avantajlar sağlayacağını ve aynı gün işlem yapamama durumunu ortadan kaldıracağını öngörüyor. Birçok borsanın ceza ve uyarı aldığı ve kriptoya karşı sürekli soğuk bir tavır sergilendiği Hindistan'ta, blok zinciri teknolojisi, ülke çapındaki çeşitli girişimlerde benimsenmeye devam ediyor.

Güney Afrika, kripto borsalarını lisanslıyor

Güney Afrika'nın Finansal Sektör Davranış Kurumu (FSCA), Reuters'ın belirttiğine göre kripto para platformlarından 59'unun lisans başvurusunu onayladı. Bu onaylar, mevcut Finansal Danışmanlık ve Aracılık Hizmetleri Yasası (FAIS) altında düzenlenecek. Toplam 355 başvurunun 262'si işlemde olup, lisanslar yeni müşteri korumaları sağlayacak ve düzenleyicilere müdahale yetkisi verecek şekilde düzenleniyor. Güney Afrika Merkez Bankası denetimi yürütecek. FSCA, mevcut düzenlemelerin bazı boşlukları kapatamayabileceğini ve bu durumda yeni düzenlemelerin gerekebileceğini belirtiyor. Güney Afrika, kripto borsalarını lisanslayan ilk Afrika ülkesi olarak kripto varlıkları finansal ürün olarak tanımlamıştır. Kasım 2023'e kadar lisanssız işletmelerin cezai işlemlere tabi tutulacağı belirtilmiştir. Ayrıca, stablecoin'lerin kripto varlık tanımına dahil edileceği açıklanmıştır.

Teknik Analiz

BTCUSDT

Bitcoin, 69.000 dolarlık direnci kırarak 72.000 doların üzerine çıktıktan sonra bu seviyede istikrar sağladı. Eğer bu bölgede tutunabilirse 74.300 dolar seviyesindeki likiditeyi hedefleyerek yükselişe geçebilir ve devamında daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Gün içinde herhangi bir ani düşüş yaşanırsa, Bitcoin 69.096 dolarlık direnç seviyesine kadar gerileyebilir ve bu seviyenin güçlü bir şekilde kırılması halinde 65.539 dolarlık destek seviyesine kadar bir düşüş yaşanabilir.

ETHUSDT

Ethereum, 3.954 dolarlık kritik direnç noktasını aştıktan sonra bu seviyelerde konsolidasyon sürecine girdi. Eğer bu bölgede yeterli güç toplayabilirse, ilk hedefi 4.175 dolar seviyesindeki bir sonraki dirence yönelik bir yükseliş olacaktır. Bu direnci aşması durumunda ise, hareketin 4.420 dolar seviyesine kadar devam etmesini bekleyebiliriz. Öte yandan, 3.954 dolarlık destek seviyesinin altına düşmesi, Ethereum'un öncelikle 3.800 dolar seviyelerine doğru bir geri çekilme yaşamasına neden olabilir. Eğer bu bölgede yeterli destek bulamazsa, fiyat 3.515 dolarlık bir sonraki destek seviyesine kadar düşüş gösterebilir.

SOLUSDT

Solana, 143 dolarlık direnç seviyesini aştıktan sonra bu bölge üzerinde konsolidasyon sürecine girdi ve 174 dolarlık seviyelere yükseliş gösterdi. Bugün 169 dolar civarında işlem görüyor. Eğer hacim destekli bir kırılım ile 174 dolar seviyesini aşarsa 195 dolara kadar bir yükseliş potansiyeli bulunmaktadır. Ancak bu bölgede karşılaşacağı satış baskısı fiyatın 150 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesine neden olabilir.

ARBUSDT

ARB tokenı, kilit açılışı etkileri devam ederken fiyatı baskı altında kalıyor ve şu anda 2,25 ile 1,90 dolar aralığında işlem görüyor. İki gün sonra gerçekleşecek olan kilitli tokenların piyasaya sürülmesinin etkileri netleştikten sonra, ARB'nin fiyatı bir yön belirleyecektir. Önemli bir teknik direnç noktası olan 2,1277 dolar seviyesine dikkat edilmelidir. Eğer ARB bu direnci aşarsa, fiyatın 2,2585 dolara kadar yükselmesi mümkündür. Ancak, yeni zirvelere ulaşabilmesi için bu direncin yüksek hacimle kırılması gerekmektedir. Olası bir satış baskısında, ARB'nin ilk önemli destek seviyesi 2 dolarda bulunuyor. Eğer bu destek seviyesini kaybederse, fiyat 1,90 dolara kadar düşebilir.

Öne çıkan altcoinler hangileri:

Dogwifhat (WIF): Fiyatı $3,10 son 24 saatte %37,66 ve 7 günde %83,84 artış gösterdi. Piyasa değeri $3.103.424.083.

Jupiter (JUP): Fiyatı $0,9689, son 24 saatte %19,31 ve 7 günde %41,89 artış gösterdi. Piyasa değeri $1.308.223.446.

Pepe (PEPE): Fiyatı $0,00001059, son 24 saatte %20,27 ve 7 günde %61,23 artış gösterdi. Piyasa değeri $4.459.041.158.

Bonk (BONK): Fiyatı $0,0000106, son 24 saatte %15,32 ve 7 günde %22,61 artış gösterdi. Piyasa değeri $2.243.479.882.

Lido DAO (LDO): Fiyatı $3,32, son 24 saatte %7,20 ve 7 günde %0,48 düşüş gösterdi. Piyasa değeri $1.333.753.508.

Synthetix (SNX): Fiyatı $4,82 son 24 saatte %6,88 düşüş ve 7 günde %9,96 yükseliş gösterdi. Piyasa değeri $1.579.505.213.

WEMIX (WEMIX): Fiyatı $3,22, son 24 saatte %6,42 düşüş ve 7 günde %20,88 yükseliş gösterdi. Piyasa değeri $1.183.627.264.