Binance, dolar işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'in ABD birimi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bir süre yalnızca kripto para işlemlerinin gerçekleştirildiği bir platforma geçiş yapmak üzere "proaktif adımlar" attığını ifade etti.

Şirket, müşterilerine gönderdiği notta kripto para cinsinden işlemler, stake yani kripto para cüzdanına para kitleme işlemi, para yatırma ve çekme işlemlerinin devam edeceğini belirtti.

ABD'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu SEC, Pazartesi günü Binance ve CEO'su Changpeng Zhao'ya dava açtıktan yalnızca bir gün sonra bir diğer kripto para borsası Coinbase'e de dava açarak kripto piyasası üzerindeki baskıyı artırmıştı.