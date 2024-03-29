Binance ve Wtech, deprem bölgesinde 80 genç kadına Web3 eğitimi verdi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Teknolojide fırsat eşitliği ve kadınların finansal okuryazarlık seviyelerini artırma misyonuyla hareket eden Türkiye›- nin önde gelen kripto varlık platformu Binance ve Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) iş birliği ile hayata geçirilen Binance Teknolojide Kadın Akademisi eğitimlerini Hatay’a taşıyarak, deprem bölgesinde hayatını sürdüren genç kadın üniversite öğrencilerine ulaştı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde 26-27 Mart tarihlerinde gerçekleşen programda finansal okuryazarlık, blok zinciri teknolojisi, yapay zeka, NFT, siber güvenlik gibi eğitimler katılımcı kadınlara Web3 dünyasında yer alabilmeleri için gereken bilgi ve becerileri kazandırdı. Eğitime katılan 80 genç kadın katılımcıya sertifika verildi.

Binance Teknolojide Kadın Akademisi, genç kadınları teknoloji dünyasına kazandırarak, sadece bireysel kariyerlerinde değil, aynı zamanda toplumda da liderlik yapma fırsatı sunmayı amaçlıyor. Projenin, kripto, blokzincir ve Web 3.0 alanlarında kadınların varlığını artırarak, sektördeki cinsiyet eşitsizliğine karşı önemli bir adım atarken Türkiye’nin teknolojik ve ekonomik gücünü artırmayı hedefliyor.

Depremde her kullanıcıya 100 dolar bağışladı

Eğitimin sertifika ödül töreninde konuşan Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez 6 Şubat felaketinin hemen ardından deprem bölgesinin Binance için öncelikli bölgelerden biri haline geldiğini vurgularken, “Binance, Türkiye’deki deprem bölgesinde bulunan kullanıcılarının her birine 100 dolar değerinde BNB bağışladı.

Ayrıca, Binance Charity üzerinden toplanan bağışlar Kızılay’a gönderilerek depremzedelere destek olundu ve ayrıca AHBAP’a yaptığımız bağış ile çelik ev yapıldı ve okul olarak kullanıma açıldı. Bu nedenle Binance Teknolojide Kadın Akademisi programı için Hatay değerli bir lokasyon ve Binance’in misyonunu tanımlayan yenilikçi ruhu kucaklayarak, değişim ve gelişim için temelleri attığımız bir şehir” dedi.

Türkiye’nin, sadece yüzde 40’a yakın kripto benimseme oranıyla değil, aynı zamanda ülke genelinde hissedilen kripto ve yeni teknolojiler için de dünya genelinde en etkileyici merkezlerden biri konumunda olduğunu vurgulayan Dönmez, “Kripto sektöründe geçtiğimiz yıllarda cinsiyet eşitliği bakımından küresel olarak olumlu bir trend görülmesine rağmen, hem teknoloji hem de kripto alanlarında ne yazık ki hala bir eşitsizlik söz konusu.

Binance TR olarak hem şirketimizde hem de tüm sektörde eşitlik ve çeşitliliği teşvik etmeye kararlıyız” diye konuştu. Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan ise kasım ayında gerçekleştirilen Binance Blokchain Week’te ilk kez duyurulan programın pilot eğitimlerini gerçekleştirerek, geçtiğimiz günlerde düzenlenen mezuniyet töreni ile 50 katılımcı kadına sertifikalarını verdiklerini bildirdi.

5 yılda 5 bin kadın hedefleniyor

Binance Teknolojide Kadın Akademisi’nin paydaşlarından Teknolojide Kadın Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Zehra Öney ise, motivasyonu düşük ve sayıca az kadınların sayısını artırarak istihdama, üretim süreçlerine ve girişime katılmasını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Hatay’da 80 üniversite öğrencisi genç kıza bu programı sunduklarını aktaran Öney, 5 yılda 5 bin kadını mezun etmeyi hedeflediklerini belirtti.