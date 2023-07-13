"Bitcoin 2024 sonuna kadar 120 bin dolara çıkabilir"

Standard Chartered, "kripto kışı" olarak anılan dönemin sona erdiği görüşü üzerine nisanda Bitcoin için 100 bin dolarlık bir 2024 sonu tahmini yayınlamıştı. Bankanın döviz analistlerinden biri olan Geoff Kendrick son tahminlerinde yüzde 20 artış olduğunu söyledi. Raporda Bitcoin fiyatındaki pozitif görüş Bitcoin madencilerine bağlandı.

Analizde madencilik kârının istikrarlı şekilde arttığına değinildi. Bu durumun nakit girişlerini koruduğu ve satış baskısını azaltan bir unsur olduğu belirtildi. Bitcoin dün 30 bin 100 dolar seviyesinde işlem gördü. Ethereum ise yüzde 0.3 değer kaybı ile bin 860 dolar seviyesinden işlem gördü.