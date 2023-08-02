Bitcoin 30 bin doları test ediyor

Kripto para piyasasının önemli oyuncularından olan ve her fırsatta Bitcoin’e çok inandığını dile getiren Michael Saylor’un CEO’su olduğu MicroStrategy’nin Temmuz ayında 14,4 milyar dolara karşılık gelen 467 adet Bitcoin satın aldığı belirtildi.

Bitcoin satın alma haberinin açıklanmasının ardından bu bölgeden tepki aldı ve 29.000 dolar bandına tutundu.

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak, ilk olarak dün öğle saatlerinden sonra 28.500 doları test eden Bitcoin, bu bölgeden tepki aldı ve 29.000 dolar bandına tutunmaya çalıştığını söyledi.

Alper Samet Yorak tarafından yapılan değerlendirme şöyle:

“Daha sonra akşam saatlerinde açıklanan Micro Strategy haberiyle beraber piyasa olumlu fiyatladı ve Bitcoin, son zamanlarda geçirdiği hacimsiz günlerin ardından sert bir tepki yükselişi yaşadı. 30.000 dolara kadar yükselen Bitcoin, 10 günün ardından ilk defa 30.000 doları test etmiş oldu. Ethereum da 1880 doları gördü.

Bitcoin dominasyonunda yaşanan sıçrama ise yükseliş hareketinin tabana yayılmasını engelledi. Yeni gün itibarıyla Bitcoin 29.600 dolar seviyelerinde fiyatlanırken Ethereum 1860 dolar, Ripple ise 0,7 dolar bölgesinden işlem görüyor. Detaylı baktığımızda ortalama olarak 30.800 dolar fiyatından MicroStrategy’nin Bitcoin aldığı görülüyor. Böylece MicroStrategy’nin elindeki toplam Bitcoin değeri ise 4,5 milyar doları, adedi ise yaklaşık 152.000’i aşmış oldu.

Olumlu haberler satın alma isteğini artırıyor

Ek olarak şirket 750 milyon dolarlık da bir hisse satışı yapacağını açıkladı. Analistler MicroStrategy’nin bu kaynak ile daha fazla Bitcoin alabileceğini değerlendiriyor. Son dönemde durgunluğun hâkim olduğu kripto para sektörünün olumlu haberlerle satın alma isteğini artırdığı görülüyor. Geçmiş dönemde MicroStrategy’nin Bitcoin satın aldığı yönünde çıkan haberlerde Bitcoin fiyatı genelde gerilerken bu sefer; kötü günde gelen iyi haber olarak algılandığı piyasalarda hissediliyor.

Günün en çok yükselen altcoinleri hangileri?

Kısa vadede bu haber çok fazla destek sağlamayabilir ancak görünümün olumluya evrilmesi için de önemli bir başlangıç noktası olabilir. Kripto para piyasasında bugün genel görünüm bu şekildeyken AKRO, AMP, OGN, ERN ve MKR günün en çok yükselen altcoinleri olmayı başardılar. Özellikle AKRO %50’nin üzerinde günlük getiri sağlayarak yatırımcılarına ciddi kazançlar sağladı.