Bitcoin 52 bin dolardan önce yeni direnç seviyesini test ediyor

Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından piyasada FTX borsasının borçlarını ödemek amacıyla yaptığı Grayscale ETF satışları ve Grayscale üzerinden gelen satış baskısıyla Bitcoin, 38.500 dolara kadar bir geri çekilme yaşadı. Ancak, bu düşüşe rağmen BlackRock ve diğer önemli Bitcoin ETF'lerinden gelen alımlar, fiyatın bu seviyelerde bir destek bulmasını sağlayarak 43.000 dolar seviyelerine kadar yükselmesine katkıda bulundu.

Son üç haftada gerçekleşen 6,16 milyar dolar değerindeki BTC alımları ve ETF'lerden çıkışların azalması, piyasanın yönünü olumlu bir şekilde etkileyerek Bitcoin'in 43.000 dolar seviyelerinden 48.800 dolar seviyelerine kadar yükselmesine sebep oldu.

Bitcoin ETF'lerinin onaylanması, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin'e erişimi kolaylaştırarak büyük yatırımcıların piyasaya girmesine olanak tanıyor. Özellikle Amerika'da spot ETF'lerinin onaylanması, diğer ülkelerden de yeni ETF'ler veya benzer yatırım ürünleri çıkmasına yol açabilir. Özellikle, geçtiğimiz günlerde Google'ın ETF reklamlarına izin vermesiyle ETF'lerin daha fazla yatırımcıya ulaşmasına olanak tanıması bekleniyor. Bu gibi haberlerin, Bitcoin yarılanma dönemine ve FED'in faiz düşürmeyi planladığı Mayıs ayına kadar artarak devam etmesi beklenebilir. Bitcoin ETF'lerinin, kısa vadeli etkisinden ziyade daha orta ve uzun vadede olacak etkilerine odaklanmak gerekiyor.

Spot Bitcoin ETF'leri, Grayscale ETF'i hariç 1 aylık kısa bir zaman diliminde 10 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Amerika'da Bitcoin ETF'lerinin toplam piyasa değeri ise 31 milyar dolara ulaştı ve 94 milyar dolarlık altın ETF'lerinin ardından ikinci sıraya aldı. Kısa vadede elde edilen bu başarı, orta ve uzun vadede daha büyük bir büyümeye yol açacak gibi görünüyor.