Kayıp büyüyor: Kripto piyasası bir günde 300 milyar dolar eridi

Küresel piyasalar 5 Ağustos haftasına derinleşen kayıplarla başladı.

5 Ağustos sabahı Asya piyasasında Nikkei borsası yüzde 12’lik düşüşle kapandı. Japonya merkez bankası Bank of Japan’in faiz artışlarına başlaması ve Fed’in faiz indirimine başlayacağı ihtimalinin kesinleşmesi, ABD’de beklentilerin altında gelen istihdam verisi ve 2021’den bu yana en yükseğe çıkan işsizlik seviyesiyle birleşince satış baskısı dünya geneline yayıldı. ABD’nin geniş endeksi S&P 500’ün piyasa değerinden 1,4 trilyon dolar silinirken, kripto para piyasaları da hem jeopolitik gerilimlerin hem de makro koşulların etkisiyle büyük kayıplar yaşadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Kripto para piyasaları makro koşullara oldukça duyarlı. Bir de bu gelişmelere İran ve İsrail arasındaki gerilim ve İran’ın misilleme hazırlıklarına dair iddialar eklendi. Yatırımcılar açısından yaşanan belirsizlik dünyanın dört bir yanına yayıldı ve riskli varlıklarda dalgalanmalar en yüksek seviyelerine ulaştı. Volatiliteyi ölçen ve Wall Street’in korku göstergesi olarak anılan Cboe Volatilite Endeksi VIX, pandemi ve 2008 krizi sırasındaki seviyelerine kadar çıktı. Kriptodaki volatilite VIX’i de aşabilecek seviyeye geldi” dedi.

İyi haber: Kurumsal ilgi eksilmedi

Son günlerde görülen kayıpların birçok faktörün aynı anda yaşanmasıyla meydana geldiğini vurgulayan Kafkas Sönmez, “Son kayıplar aslında kripto para piyasalarının 2024’ün geri kalanını nasıl geçireceğini ve nelerden etkileneceğini de gösteriyor. Makroekonomik gelişmeler ve siyaset kripto için tüm zamanlardan daha belirleyici hale geldi. Yatırımcılar böyle zamanlarda iyimser mesajlara ihtiyaç duyuyor ve Bernstein’ın son raporu bu açıdan önemli. Bernstein analistleri kripto için artan bir olumsuzluk görmediklerini kaydediyor. Bitcoin’in kurumsal benimsenme eğilimleri, ETF girişleri ve bankaların kripto ETF’lere yönelik yaklaşımları hala olumlu seyrini sürdürüyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Morgan Stanley gibi dev bir bankanın, 1,5 milyon dolar ve üzeri servete sahip, yüksek net değeri yüksek yatırımcılara kripto ETF’leri önerebilmeleri için yeşil ışık yaktığı iddia edildi. İlerleyen süreçte Wall Street bankalarının ve geleneksel yatırımcının ilgisinin artacağına dair çok az şüphe var” diye konuştu.

“Panik satışlarına karşı dikkatli olmak gerek”

Sermaye ve dijital varlık piyasalarının doğasında kötü dönemlerin, büyük kayıpların olduğunu hatırlatan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Yatırımcıların piyasadaki diğer oyuncuların eylemlerinden ve hissiyatından etkilenerek satış kararı verdiği durumları tanımlayan panik satışları, ne hisse piyasaları ne de kripto para piyasaları için yeni değil. Yine de kaosun hakim olduğu zamanlarda duygulara yenik düşmeden ve paniğe kapılmadan gidişatı gözlemlemek, panik satışlarının yol açabileceği orta ve uzun vadeli daha büyük risklerden kaçınmak açısından kritik. Panik satışlarına karşı dikkatli olmak gerek. Bu kez daha çok makroekonomik bir düzeltmeyle karşı karşıyayız gibi görünüyor. Unutmamak gerek ki Bitcoin, Ocak 2024’te 42 bin dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Bugün derinleşen satışlara rağmen 54 bin dolara tutunabilmeyi başardı. Türkiye’nin kriptoya açılan kapısı Gate.TR olarak, krizlerin yaşandığı ve piyasaya korkunun hakim olduğu zamanlarda da yatırımcılarımızın yanındayız. Gözlemlerimizi, analizlerimizi, değerlendirmelerimizi şeffaflıkla paylaşıyor, onlara 7/24 güvende olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz."