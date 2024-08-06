Asya piyasalarında toparlanma başladı

Japonya'da hisseler, dün New York'tan Londra'ya kadar piyasalarda milyarlarca doları yok eden küresel çöküşte yaşanan kayıpların bir kısmını telafi edecek şekilde, Asya'daki kazanımlara öncülük ederek yükseldi. Asya piyasaları saatinde ABD hisse senedi vadeli işlemleri de yükseliyor.

Japonya'da Nikkei endeksi dün yaşanan yüzde 12 düşüşün ardından bugün gün içinde yüzde 11'e yakın artış gösterdi. Endeks günü yüzde 10 artışla kapattı.

Güney Kore Kospi endeksi de yüzde 3'ü aşan yükseliş gösterdi. Çin ve Hong Kong piyasalarında ise daha sakin bir seyir izleniyor.

Japonya 'ayı' piyasasına girmişti

Japonya'nın önemli hisse senedi endeksleri, yendeki artış, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sıkı para politikası ve ABD'deki kötüleşen ekonomik görünümün ardından pazartesi günü "ayı" piyasasına girdi.

Japonya Maliye Bakanlığı, Finansal Hizmetler Ajansı ve Japonya Merkez Bankası (BoJ), piyasaların durumunu görüşmek üzere toplanacak.