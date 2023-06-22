Bitcoin 31 bin dolar seviyesine yaklaştı

Bitay Araştırma Departmanı Analisti Betül Yavuz, kripto paraların son 24 saatini şöyle değerlendirdi;

Dünyanın en büyük fon yönetim şirketi BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusuyla başlayan furyaya dün varlık yönetim şirketleri olan WisdomTree ardından da Valkyrie de katıldı. BlackRock’ın ret almayacağı beklentisiyle gerçekleşen bu başvurular Bitcoin bilinirliğini arttırmaya ve fiyatına olumlu yansıdı.

Yaklaşık bir haftadır hızlı yükselişlerin sebebi spot Bitcon ETF başvuruları olurken, dün Powell’ın yaptığı konuşmada yükselişleri destekledi. Fed Başkanı Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde yaptığı konuşmada stablecoinleri para birimi olarak gördüklerini bu alanda Fed’in zayıf kalmasının hata olacağını söyledi. Ayrıca FED’in para politikasına yönelik ise daha önce belirttiği gibi faiz oranlarını yıl sonuna kadar biraz daha arttırmanın uygun olacağını söyledi.

PEPE coin artışta zirvede

Olumlu haber akışlarıyla Bitcoin’de görülen yükselişlerle birlikte Bitcoin hakimiyeti de artmaya devam etti. %51 seviyelerini aşan Bitcoin hakimiyeti ile birlikte Ethereum’un piyasa hakimiyeti de %20 seviyelerini aştı. Altcoinler majör kripto paralara eşlik ederek üç gündür yükselişlerine devam ediyor. Son 24 saatte altcoinlerde geçtiğimiz ay adından sıkça söz ettiren PEPE coin %35 yükselişle liderliği eline alırken onu FET, AGLD ve FLOKI çift haneli kazançlarla en çok yükselen altcoinler olarak takip etti. Kripto piyasasının toplam değeri ise bir haftada %18 civarında artış göstererek kritik direnç olan 1,14 trilyon dolar seviyelerinde hareketlilik gösteriyor.

Son olarak makro gündemde bugün FED başkanı Powell’ın Senato Bankacılık Komitesi önünde vereceği ifade odak noktası olacak. Powell’dan farklı bir sinyal alınmadığı sürece kripto piyasasının odağı ETF başvurularında olmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Bitcoin’in yükselişi devam edecek mi?

Bitcoin iki ay aranın ardından tekrar 30.000$ seviyesini aştı. Geçtiğimiz hafta perşembe gününden bu yana önce BlackRock ve ardından Fidelity olmak üzere iki dev fon yönetim şirketinin spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunması sonrası, dün FED başkanı Powell’ın beklenmedik şekilde kripto paralara karşı olumlu konuşması, Bitcoin’deki seri ralliyi devam ettirdi. Böylece Bitcoin 19 Nisan tarihinden bu yana ilk kez 30.000 dolara yükseldi.

Düşen kanalı salı günü kırmayı başaran Bitcoin oldukça güçlü hacimlerle dirençleri kırmayı da başarıyor. İlk etapta 30.800 dolara dokunan ancak bu noktadan ret alan Bitcoin için bu seviyenin aşılması yolculuğun devamı için kritik. 29.350 dolar şu anda destek konumunda bulunurken Bitcoin’in yükselişe devam edeceği mi yoksa dinlenmeye geçeceği mi şu anda ilk takip edilecek konu başlığı olarak öne çıkıyor.