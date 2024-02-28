Bitcoin, 62 bin doları aştı

Kripto para piyasalarında yükseliş devam ediyor. Bitcoin, 2 yıldan daha uzun süre sonra ilk kez 62 bin doların üzerine çıktı.

Bitcoin fiyatı, gün içinde en yüksek 62 bin 800 doları gördü. Bu rakam Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Ethereum ise 3 bin 330 doların üzerinde alıcı buldu.

Kripto piyasasının toplam değeri, 2,18 trilyon dolar olarak kaydedildi. 2 trilyon sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.

Bitcoin, Kasım 2021'de 69 bin dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. BTC, aralıksız yükselişine rağmen zirve seviyesinin yaklaşık yüzde 15 gerisinde.