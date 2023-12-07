Bitcoin, son 24 saatte %0.84 artışla 43,935 dolar seviyesine ulaştı

CoinTR Araştırma Departmanı kripto para dünyasındaki gelişmeleri ve piyasa hareketlerini değerlendirdi.

Kripto para piyasalarının son 24 saatin gelişmeleri arasında ABD Başkan Adayı Vivek Ramaswamy'nin kripto paralarla ilgili görüşleri yer alıyor. Cumhuriyetçi başkan adayı Vivek Ramaswamy, Alabama'daki bir tartışmada "Kripto Düzenlemeleri Güncel Durumla Uyumlu Olmalı" diyerek görüşlerini beyan etti.

Ramaswamy, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in Ethereum'un düzenlenmiş bir menkul kıymet olup olmadığı konusunda Kongre önünde net bir cevap verememesini eleştirdi.

Dünün önemli bir diğer gelişmesi ise ABD Kongre Üyesi SEC'i kripto para düzenlemelerini kasıtlı olarak karıştırmakla suçlamasıydı. SEC'in piyasa şeffaflığını azaltma politikasını eleştirdi. SEC'in piyasaya yeterince açıklık sağlama eğiliminde olmadığını ve bu durumun ABD'nin sermaye piyasalarına zarar verdiğini belirtti.

Bu eleştiri, SEC'in kripto para düzenlemeleri konusunda yeterince açıklık ve rehberlik sağlayamadığı yönündeki genel algıyı yansıtıyor. Kripto para piyasalarını ilgilendiren bir başka haber de Hong Kong'dan geldi.

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu: sanal varlık vakaları için risk değerlendirme kriterlerini daha kapsamlı bir şekilde organize edecek. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Hong Kong Polisi ile birlikte sanal varlık ticaret platformlarına ilişkin vakalar ve soruşturmalar için bir çalışma grubu kurdu. Bu grup, haftada en az iki kez bilgi alışverişinde bulunacak ve bireysel vakalar için risk değerlendirmeleri yaparak, daha fazla soruşturma veya yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına karar verecek.

Kripto para sektöründe gündemi ilgilendiren diğer başlıklar ise;

Ünlü Girişim Sermayesi Firması a16z, 2024'te Kripto Endüstrisinde Dikkat Edilmesi Gereken Trendleri Paylaştı: 2024'te teknoloji yapımcılarının odaklanabileceği alanları içeren "Büyük Fikirler" listesini yayınlandı. Listede, merkeziyetsizlik, modüler teknoloji yığınlarının yükselişi, SNARK'ların yaygınlaşması ve yapay zeka ile blok zincirinin kombinasyonu gibi kripto alanındaki önemli eğilimler yer alıyor.

Ethereum Ölçeklendirme Girişimi Versatus, 50 Milyon Dolar Değerleme ile 2.3 Milyon Dolarlık Tohum Turunu Tamamladı: Versatus Labs, 50 milyon dolar değerleme üzerinden 2.3 milyon dolarlık tohum turu finansmanını tamamladı. Bu tur, NGC Ventures, Republic Crypto ve Hyperithm gibi yatırımcıların katılımıyla gerçekleşti. Versatus, "stateless Rollup" olarak adlandırılan LASR üzerinde çalışıyor ve bu ürünün 2024'ün başlarında Ethereum test ağında başlatılması planlanıyor. MAP Protocol: Waterdripfund'dan Stratejik Yatırım: Bitcoin Layer 2 projesi MAP Protocol, waterdripfund'dan stratejik yatırım aldı.

MAP Protocol, Bitcoin'in güvenlik avantajlarını kullanarak zincirlerarası etkileşimi sağlayan bir teknoloji geliştiriyor. Avusturya'nın İkinci Büyük Bankası Olan Raiffeisen Bank Kripto Para Faaliyetlerini Sürdürüyor: Viyana merkezli 215 milyar dolarlık varlığa sahip bankacılık kuruluşu Raiffeisen Bank International, Ocak 2024'e kadar başlatılması planlanan Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa'daki müşteri tabanına kripto para hizmetleri sunma çalışmalarına devam ediyor.

Dikkat çeken altcoinler ve 24 saatlik artış oranları:

• BitTorrent (New) (BTT): %61.03 artış

• Helium (HNT): %42.82 artış

• eCash (XEC): %10.09 artış

• ORDI (ORDI): %8.90 artış

• Beam (BEAM): %7.67 artış

• Mantle (MNT): %7.37 artış

• Algorand (ALGO): %6.58 artış