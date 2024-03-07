"Bitcoin, zirvenin zirvesini Ocak-Mart 2025’te yapacak"

Emre ERGÜL

Kripto para birimi Bitcoin ele avuca sığmıyor. Bitcoin’in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle ilk defa 69 bin dolar sınırının üzerine çıkarak rekor kırdı. Kasım 2021’de 69 bin dolar seviyesini test eden Bitcoin, önceki akşam TSİ 18.10 itibarıyla 69 bin 170 dolardan işlem görerek, tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin’in fiyatı, rekor seviyenin ardından yapılan kâr satışlarının etkisiyle tekrar 68 bin dolar bandına geriledi. Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor. O analistlerden biri de TechDev lakaplı popüler kripto analisti… Üstelik, sosyal medya platformu X’te 434 bin 100 takipçisi olan TechDev’e göre, Bitcoin’in kırdığı bu rekor, önümüzdeki 10-12 ay içinde kıracağı rekorlardan sadece biri…

TechDev’in X platformundan yayınlayıp, dünyaca ünlü dijital ekonomi sitesi Daily Hodl’a manşet olan iddiası şu: “Göstergelere göre, Bitcoin muhtemelen Ocak-Mart 2025 arasında en büyük zirveye ulaşacak.” Hemen hatırlatalım Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı. Çin’in 10 yıllık tahvillerini (CN10Y) ve ABD doları endeksi (DXY) ile karşılaştırarak küresel likiditeyi incelediğini belirten TechDev, küresel likidite döngüsünün “her Bitcoin zirve ve kalkış noktası”yla uyumlu ilerlediğini öne sürdü.

Analizini, fiyatın belirli bir dönemde önceki açılış veya kapanış seviyelerini kırıp kırmadığına bağlı olarak "boğa ve ayı sinyalleri üreten süper trend" göstergesine dayandıran TechDev, geçen hafta da takipçilerine, geçmiş Bitcoin dengelerine atıfta bulunarak, kripto piyasalarına “mania” (çılgınlığın) gelebileceğini söylemişti. ETF’lere ilgi, sadece Bitcoin’i değil, tüm kripto para piyasasını büyüttü.

Total piyasanın değeri 5-6 Mart’ta yüzde 3 artarak, 2 trilyon 540 milyar doları aştı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin de aynı süreçte yüzde 2.6’dan fazla değer kazandı. Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.6 değer kazanarak, 3 bin 793 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.