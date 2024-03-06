Bitcoin'de rekor sonrası sert dalgalanma

CoinTR Araştırma Departmanı tarafından hazırlanan bültende şu ifadelere yer verildi:

Spot Bitcoin ETF'lerinin piyasaya sürülmesinin ardından özelliklede Grayscale ETF'lerinden büyük çaplı çıkışlar yaşandı ve bu da kısa vadeli bir geri çekilmeye yol açtı. Ancak, spot ETF'lere olan ilginin artması ve buradaki çıkışların azalması, piyasada olumlu bir atmosferin tekrar oluşmasına neden oldu.

Aynı zamanda, büyük balina hesapları Bitcoin alımlarına odaklandı ve bu eğilim, MicroStrategy gibi büyük yatırımcıların portföylerine Bitcoin eklemeleriyle daha da güçlendi.

Bu gelişmelerle birlikte yatırımcılar, ellerindeki Bitcoin'i satmama ve yeni alımlar yapma konusunda teşvik edildi. Bu talep patlaması ve artan ilgi sonucunda, Bitcoin kısa sürede %30'luk bir değer artışı yaşadı.

Özellikle, ETF onayları ve Bitcoin Halving'in birbirine yakın döneme denk gelmesi, Bitcoin'e olan talebi artırarak tarihin en yüksek seviyesine, yani 69.200 dolara ulaşmasına neden oldu. Ancak, birçok yatırımcı, bu seviyelerden itibaren BTC fiyatının 70.000 doların üzerine çıkacağını düşünerek, aşırı miktarda uzun vadeli işlem açtı.

Bu durum, long işlemlerde birikmeye yol açtı. Bitcoin, 70.000 doların üzerine çıkmadan önce ciddi bir düzeltme gördü, bu süreçte, telaş içindeki tecrübesiz ve uzun vadeli işlem açan yatımcıları oyun dışı bırakarak kaybettiği değerini kısa sürede telafi etti. Dünkü geri çekilmede dikkat çeken nokta ise düşüşün Coinbase tarafından başlatılmış olmasıydı. Genellikle, Bitcoin vadeli işlemlerinde açılan yoğun short işlemler, bu düşüşe sebep oldu. Büyük balina hesaplarının veya büyük şirketlerin kar realizasyonu yapmaması, uzun vadeli piyasa görünümünün olumlu bir şekilde devam edeceği konusunda bir işaret olabilir.