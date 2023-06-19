Blokzincir dünyasının medya markası Cointelegraph, GAMI’ye ortak oldu

Türkiye’nin Web3 alanında öncü Venture Builder’ı GAMI Teknoloji, önemli bir iş birliğine imza attı. Şirket, blokzincir dünyasının önde gelen medya markası Cointelegraph’ın hızlandırma programı Cointelegraph Accelerator programına katıldı. Program kapsamında GAMI Teknoloji, dünyaca ünlü markayla ortaklık yaparak, Cointelegraph’ın medya yeteneklerinden yararlanacak.

Cointelegraph’ın editoryal faaliyetlerinden bağımsız, farklı bir ticari kol olarak yürütülen Cointelegraph Accelerator programı, katılımcılarına platformun ekosisteminde bulunan medya ve reklam ürünlerinden, kişiye özel özel projelerden, eğitim materyallerinden ve yerel içerik entegrasyonları gibi birçok farklı üründen yararlanabilme imkânı sunuyor. Program, güçlü bir ekibe ve değerli bir ürüne sahip olan girişimleri bünyesine kabul ederken, süreç boyunca da bu girişimlerin başarısına odaklanıyor.

"Web3 ekosistemi için büyük bir adım attık"

Cointelegraph Accelerator programına katılmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan GAMI Teknoloji CEO’su Gökhan Altın, sürecin taraflar ve tüm sektör için hayırlı olmasını dilediğini ifade etti. Cointelegraph’ın önemli bir marka olduğunu belirten Altın, “Cointelegraph; kripto para, Web3, blockchain ve fintech ekosistemi için kritik bir öneme sahip. Biz de GAMI Teknoloji olarak, bugüne kadar yayıncılık anlayışlarıyla önemli başarılara imza atmış böylesi büyük bir markayla ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şirketimiz ve ülkemizdeki Web3 ekosistemi için büyük bir adım attık. İlerleyen dönemde özellikle küresel ölçekte kendimizi anlatabilme ve marka tanınırlığımızı artırma noktasında ciddi bir ivme yakalayabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.