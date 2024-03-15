BtcTurk Kripto’da iki yeni kriptopara listelendi

BtcTurk Kripto, üyelerine sunduğu geniş ürün yelpazesine iki yeni kriptopara daha ekledi. SuperVerse (SUPER) ve Starknet’in (STRK) eklenmesiyle birlikte BtcTurk Kripto’da listelenen kriptopara sayısı 106’ya ulaştı. Listelenen iki yeni kriptopara 7 Mart itibarıyla alım satıma açıldı.

SuperVerse (SUPER)

SuperVerse, tüm iş modelini kendi yerel token’ı SUPER üzerine konumlandırmıştır. SUPER token, SuperVerse DAO üzerindeki kararların alınması için oy kullanılmasını sağlar. Bu yönüyle SUPER bir yönetişim token’ıdır. Ayrıca, kullanıcıların SuperVerse DAO içerisine girebilmesi ve buradaki topluluğa katılabilmesi için SUPER token sahibi olması ve bu token’ları stake etmesi gerekmektedir.



SuperVerse, fon toplama/dağıtma ve ödeme işlemlerini SUPER token üzerinden gerçekleştirmektedir. SuperVerse, iş birliğine vardığı birçok blokzinciri tabanlı oyun projesine SUPER token’ı entegre etmektedir. Bu sayede, SUPER token kullanılarak çeşitli blokzincirler üzerindeki çeşitli oyunlar içerisinde alım-satım gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir.

SuperVerse, SUPER token’ın blokzincirler arasında çalışabilmesi için LayerZero altyapısını kullanmaktadır. SuperVerse hedefleri arasında, platformun kendi blokzincirini oluşturmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır. SuperVerse (SUPER), bir Youtuber olan Elliot Wainman tarafından geliştirilmiştir. SUPER token, Ethereum blokzinciri üzerinde ERC-20 token standartlarında çalışmaktadır. SUPER token’ın toplam arzı 1.000.000.000 adet ile sınırlandırılmıştır.

Starknet (STRK)

Starknet (STRK), sıfır bilgi ispatı teknolojisine dayalı olarak, katman 2 blokzincirlerinin ölçeklenebilirliği için çalışır. Ethereum blokzincirine bağlı olarak çalışan Starknet, merkeziyetsiz bir blokzinciridir. Geliştiriciler, Starknet üzerinde akıllı kontratları kullanarak kendi uygulamalarını geliştirebilmektedirler. Starknet, diğer katman 2 blokzincirlerinden farklıdır. Blokzinciri üzerindeki işlemler zincir dışında (off-chain) işlenir, ardından bu işlemler birleştirilerek onay için Ethereum ağına eklenir. Starknet bu sayede binlerce işlemi ucuz ve hızlı şekilde işleyebilmektedir.

Verilerin zincir dışındaki güvenliğinin sağlanması ve herhangi bir değişimin yapılmadığından emin olmak için Starknet’in kendi ürünü olan STARK (Scalable Transparent Argument of Knowledge) isimli kriptografik bir şifreleme kullanılır. STARK, özellikle ileride kuantum işlemcilerin oluşturabileceği tehditlerin de engellenebilmesi için kuantum seviyesinde dirençli kriptografik şifrelemeler üretme iddiası taşır.

Starknet (STRK), StarkWare tarafından geliştirilmiştir. STRK token, Starknet blokzincirinin yerel token’ıdır. Starknet üzerindeki işlem ücretleri, ETH ve STRK ile ödenebilir. STRK aynı zamanda bir yönetişim token’ıdır. STRK sahipleri, Starknet ile ilgili alınacak kararlarda oy kullanabilirler. Starknet üzerinde Hisse Kanıtı (Proof of Stake) konsensüs mekanizması mevcuttur. STRK token stake edilerek Starknet ağının güvenliğine katkıda bulunabilir ve STRK üzerinden pasif gelir elde edilebilir. STRK token’ın toplam arzı 10.000.000.000 adet ile sınırlandırılmıştır.