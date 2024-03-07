CoinTR’de ilk ders zili çaldı

Türkiye’de kripto, blokzinciri ve Web3 ekosisteminin global ve yerel birçok kurum-kuruluşla iş birliği protokollerine imza atan CoinTR, yaptığı bu iş birlikleri ile blokzinciri ve Web3 başta olmak üzere yeni çağın finansal aracı olan kripto paralar için de okur yazarlığı geliştirmeyi hedefliyor. CoinTR Education çatısı altında gerçekleştirilecek dijital okur yazarlık eğitimleri kategorilere göre yapılacak ve her yaş gurubundan kadın ve erkeğe ulaşılacak, eğitimler online ve offline olacak.

İlk eğitim basına

6 Mart’ta tanıtımı yapılan CoinTR Education’da ilk eğitim toplantının ardından basınla yapıldı. Mete Ali Başkaya tarafından verilen eğitimde “Blokzinciri ve Web3” konuları işlendi.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) METAM ile eğitim iş birliği anlaşması, Huawei Cloud ile blokzinciri ve Web3 ekosisteminin desteklenmesi için protokol, FODER ile finansal okur yazarlığın desteklenmesi için üyelik sözleşmesi.

CoinTR Education tanıtım toplantısında CoinTR Ceo’su Ali Eşelioğlu yaptığı konuşmada: “Gelecek aslında bugün ve biz geleceğe hazır olmalıyız. Bundan yola çıkarak, CoinTR olarak önceliklerimiz arasına eğitimi aldık. Her yaş grubunun ve her eğitim seviyesindeki insanın, geleceğin teknolojilerine eğitim ve erişimi olması gerektiğine inanıyoruz. YTÜ Metam ile iş birliğimizde hedefimiz üniversite öğrencilerine ulaşmak ve sertifika programları ile blokzinciri-Web3 konularında onları desteklemek, projelerine katkı sunmak. Bu noktada belirtmek isterim ki özellikle eğitimlerin Türkiye geneline yayılması için şu anda kamuda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu gelişmeleri de son aşamaya gelindiğinde paylaşacağız. Bizi çok heyecanlandıran bir başka projemiz de kendi alanında bir dünya devi olan Huawei Cloud ile imzaladığımız protokol ile de ekosisteminin gelişimi için projelere destek sunacağız. Ayrıca belirtmek isterim ki Finansal Okur Yazarlar derneği olan FODER'e Çünkü FODER’e üye olan ilk dijital varlık borsasıyız. FODER’le birlikte finansal okur yazarlığın bir alt başlığı olarak hem kripto para yatırımları hem de blokzinciri teknolojileri konularında eğitimlerimiz olacak. Bunun da şu anda alt yapı çalışmaları devam ediyor. Gelişmenin tek yolu eğitimden geçiyor. Türkiye’nin dijital dönüşümüne eğitim alanında projelerimizle katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz. Unutmamak gerekir ki gelecek aslında bugün ve biz onu yaşıyoruz.” sözlerine yer verdi.