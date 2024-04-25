Küresel kripto para borsasının büyüme liderinden yarılanma sonrası ilk değerlendirme

Kripto ekosisteminin yakından takip ettiği, genellikle dört yılda bir gerçekleşen ve madencilik ödüllerinin yarıya inmesini öngören halving, 19 Nisan'ı 20 Nisan'a bağlayan gece tamamlandı. Bitcoin madencilerinin, ürettikleri blok başına ödüllerini yarıya indiren bu güncelleme, Bitcoin arzını kısıtlaması açısından kripto topluluğu tarafından önemli görülüyordu. Bitcoin yarılanmasının tamamlanmasıyla gözler, Bitcoin’deki fiyat hareketlerine ve kripto para ekosisteminin yeni gündemine çevrildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, “Yarılanma, Bitcoin’in enflasyon karşıtı doğasını ve programatik, merkeziyetsiz yapısını bir kez daha kanıtladı. Kripto ekosistemi şimdi istikrara ve inovasyona odaklanacak” dedi.

Büyük bankalar fiyat artışı beklemiyor

Yarılanma öncesi fiyat tahminlerini yayımlayanlar arasına önde gelen bankalar da katıldı. JPMorgan analistleri, mart ayında 73 bin dolarla yeni en yüksek seviyesini kaydeden Bitcoin'in halihazırda yarılanma için fiyatlandığını, halving sonrası fiyat artışı beklemediklerini kaydetti. Deutsche Bank de yarılanma sonrası büyük bir ralliyi olası görmediğini ifade etti.

Deutsche Bank'ın fiyat tahminlerinin yanı sıra, tüketici araştırması da yayımladığını hatırlatan Kafkas Sönmez, “Bu araştırmada en çok dikkat çeken veri, Bitcoin’e dair kullanıcı şüphesinin azalması oldu. 3.600 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, kripto para birimlerinin ‘bir biçimde ortadan kaybolacağını’ düşünenlerin oranının yalnızca %1 olduğunu buldu. Ekosistem de büyük çaplı bir ralli beklemese de Standard Chartered gibi bankaların yıl sonuna koydukları 150 bin dolar hedeflerini hatırlamak gerekiyor. Yarılanmanın hemen ardından Bitcoin, 66 bin dolar seviyelerine toparlandı. Kripto para birimlerine son yıllarda dahil olan büyük çoğunluk, ilk kez yarılanma gördü. Yarılanma sonrası her şeyin yolunda olduğunu gören yatırımcıların tekrar geri dönmesi ihtimal dahilinde. Bu noktada Bitcoin için önümüzdeki altı ay kritik” diye konuştu.

“Bitcoin’in küresel krizlere duyarlı olduğunu gördük”

Yarılanma öncesi Bitcoin'i yakından etkileyen bir diğer konunun da Ortadoğu'da yükselen tansiyon olduğunu söyleyen Kafkas Sönmez, “Bugüne dek pek çok krizde geleneksel yatırım araçlarının aksi yönünde, adeta bir dijital altın gibi hareket ettiğini gördüğümüz Bitcoin bu kez gerilimlerle tüm varlıklardan önce ve aşağı yönlü yanıt verdi. Bu fiyat hareketlerinde Bitcoin’e artan kurumsal ilginin, spot Bitcoin ETF’lerin ve yarılanmanın etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bölgedeki tansiyonun düşmesi ve yarılanmanın sorunsuz tamamlanmasıyla Bitcoin de son birkaç günde kaybettiklerini yerine koyma yoluna girdi. Kripto ekosisteminin sonraki gündemleri arasında spot Ethereum ETF, regülasyonlar, geleneksel yatırım ve emeklilik fonlarının portföylerinde Bitcoin’e yer ayırması ve Hong Kong gibi ülkelerde yaşanacak spot Bitcoin ETF gelişmeleri olacak. Tüm koşullar oluşursa, bu başlıkların her biri iyimser bir havaya katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

“Bitcoin inovatif unvanını tekrar kazanıyor”

Yarılanmanın ardından Bitcoin yatırımcılarını ve genel anlamda kripto ekosistemini heyecanlandıran bir diğer gelişmenin de Runes protokolü olduğunu dile getiren Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Casey Rodarmor tarafından geliştirilen Runes protokolü, yarılanmanın ardından etkinleşti. Aralık 2022'de geliştirilen ve 2023'te yıldızı parlayan Ordinals protokolünün ardından gelen bu yeni protokol, adeta Bitcoin’in inovatif unvanını yeniden kazandığını da ortaya koyuyor. Franklin Templeton, Ordinals protokolünü Bitcoin’in rönesansı olarak tanımlamıştı. Bir sonraki yarılanma için tahmin edilen 2028’e kadar, Bitcoin’de daha fazla inovasyona tanıklık etmek de olası. Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri ve kriptoya açılan kapı Gate.io olarak, küresel gelişmeleri takip ediyor; ürün ve hizmetlerimizi de bu doğrultuda geliştiriyoruz.”