Singapur Kızılhaçı bağışları kripto parayla alacak

The Straits Times'ın haberine göre, Singapur Kızılhaçı, kripto para bağışlarının Triple-A sistemi üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

Açıklamada, kripto para ile yapılan bağışların Bitcoin, Ethereum, Tether ve USDC cinsinden kuruma aktarılabileceği ifade edildi.

Kripto para birimi aracılığıyla Singapur Kızılhaçına yapılan bağışların henüz vergiden muaf tutulamadığı kaydedilen açıklamada, bağışların yerel insani yardım hizmetlerine yönlendirileceği bildirildi.

Singapur Kızılhaçı Genel Sekreteri ve CEO’su Benjamin William, yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital para birimlerini kabul ederek, teknolojiden anlayan ve dijital varlıklarıyla fark yaratmak isteyen yeni bir bağışçı dilimine kapılarımızı açıyoruz." dedi.