2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsveçli sanatçı kazandı
İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Loreen, 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Tattoo" adlı şarkısıyla kazandı.
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İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen 67. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsveçli sanatçı Loreen gecenin galibi oldu.
Tattoo isimli şarkıyla kazandı
Eurovision tarafından açıklanan izleyici ve jüri oylama sonuçlarına göre Tattoo isimli şarkıyı seslendiren Loreen toplam 583 puan aldı.
Finlandiyalı şarkıcı Kaarija 526 puanla 2. olurken, İsrailli şarkıcı Noa Kirel 362 puanla 3. sırada yer aldı. Yarışmanın dördüncüsü İtalya, beşincisi ise Norveç oldu.