2023'te en çok satan kitaplar hangileri? En çok satan roman Ahmet Ümit'in

Hepsiburada'nın açıklamasına göre yılın ilk yarısında 4,5 milyon adetten fazla kitap satışı yapıldı ve 200 binin üzerinde farklı kitap satışı gerçekleşti.

Hepsiburada'nın kitap satışları tablosunda sevilen yazarların kitapları üst sıralarda yer alırken, türlere göre yapılan kırılımlarda yılın ilk yarısında en çok satan roman Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı oldu.

Kişisel gelişimde Miraç Çağrı Aktaş'ın Senden Bir Tane Daha Yok ve en çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ise ilk sırayı Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan Büyük Sorular Kitabım aldı.

Hepsiburada'da sırasıyla en çok çocuk, edebiyat, eğitim, kişisel gelişim ve araştırma-inceleme kategorilerindeki kitaplar ilgi gördü.

Çocuk kitapları ilk sırada

En çok satılan kitap kategorilerinin bir numarasında çocuk kitapları yer aldı.

En çok online sipariş verilen çocuk kitaplarında ilk sırayı Sandra Lebrun ve Loic Audrain imzalarını taşıyan Büyük Sorular Kitabım (ciltli) aldı. Çocuk Akademi İlkadım 2 Yaş Dikkat Seti, Merhaba Çiftlik, 555 Eğlenceli Çıkartma: Hayvanlar ve Angela Mcalister'ın Cesur Fırfır-İlk Okuma Kitaplarım oldu. Hepsiburada, Peppa Pig resimli hikaye kitaplarının lansmanını da yaptı ve bir aylık sürede 48 bin adet kitap satışı gerçekleştirdi.

2023'ün ilk 6 ayında en çok satan edebiyat kitapları listesinde roman türü öne çıktı. Hepsiburada'da yılın ilk yarısında en çok satan kitap Ahmet Ümit'in Bir Aşk Masalı olurken, ikinci sırayı Matt Haig'in Gece Yarısı Kütüphanesi adlı romanı aldı.

Listenin devamında Caner Yaman'ın İyileşmek kitabı, Dante Alighieri'nin İlahi Komedya'sı ve Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı geldi.