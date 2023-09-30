22. Bosphorus Cup şampiyonu Fenerbahçe 1

Türkiye'nin en önemli yarışlarından biri olan Bosphorus Cup, 22. kez düzenlendi ve heyecanlı mücadelelerin yaşandığı yarışların sonucunda Fenerbahçe şampiyonluk kupasını aldı. 'Celebrate Istanbul' temasıyla düzenlenen organizasyonda dört gün boyunca 10 farklı ülkeden toplam bin 200 yerli ve yabancı sporcu Bosphorus Cup'ta yarıştı. Caddebostan Açıkları'ndaki son yarışın ardından Bosphorus Cup'ta kupanın yeni sahibi Fenerbahçe 1 oldu. İkinciliği Setur Marinas Cheese, üçüncülüğü ise Orient Express elde etti.

22'nci kez düzenlenen Bosphorus Cup'ta zafere ulaşan Fenerbahçe 1 takımı, Türk tasarımcı Can Yalman'ın tasarladığı, yedi kilogram ağırlığındaki gümüş ve kristal malzemelerle üretilen eşsiz kupanın bir yıl boyunca sahibi oldu. 22'nci Bosphorus Cup'ın kazananı Fenerbahçe 1 takımının dümencisi Barış Koncagül, Bosphorus Cup kurucusu Orhan Gorbon ve Bosphorus Cup Baş Hakemi Somer Büyükakkuş’tan teslim aldığı kupanın ardından yaşadığı büyük zaferle ilgili, ''Türkiye'nin en büyük spor organizasyonlardan biri olan Bosphorus Cup'ı kazandığımız için çok mutluyuz. Tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Bu özel kupanın sahibi olduğumuz için çok mutluyuz'' diye konuştu.