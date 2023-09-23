22 ülkeden 591 sanatçının eseri Contemporary Istanbul’da sergilenecek

Contemporary Istanbul, 18. edisyonunda Haliç’te yer alan Tersane Istanbul’un tarihi mimarisinde 591 sanatçının 1537 eserini izleyicilerle buluşturacak. Contemporary Istanbul, Türkiye’deki hızla yükselen kültür ve sanat ortamını, koleksiyonerler ve sanatseverlerle buluşturmak için fuara ilk kez katılacak 21 çağdaş sanat galerisini İstanbul’da ağırlayacak.

Contemporary Istanbul’un düzenlenen basın toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli geçtiğimiz yılın sanat alanında “yumuşak güç “olarak nitelendirilen gelişmelerine değindi ve Türkiye ilk 100 yılında sanat ve kültürün geniş anlamı ile Yumuşak Gücünü çok daha farklı, ülkeyi bütün dünyada daha güçlü konumlandırabilirdi dedi. Sadece sanat pazarı 2022’de 68 milyar usd ve yaklaşık beş yıl içerisinde üç milyara ulaşmasının mümkün olabileceğini ifade etti.

Fuara eklenen yeni bölümler sanatseverleri bekliyor

Contemporary Istanbul’da bu yıl öne çıkan projelerden biri olan CI Photo Focus’da, güncel fotoğrafçılık pratiği ile sanatın iç içe geçtiği bir fuar bölümü de yer alıyor. CI Photo Focus, Borusan Contemporary iş birliğiyle, fotoğraf alanında koleksiyon ve koruma pratiğinde önemli bir rol oynayan Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu sanatçılarına ait örnekleri sunmak için Contemporary Istanbul’un 18. Edisyonunda ilk kez merkezi bir rol oynayacak. CI Photo Focus, çağdaş fotoğrafın, görsel üretim teknolojisinin gelişimi, değişen algıları ve görme biçimlerinin özünü yakalamak ve gücünü keşfetmek amacıyla kurulan öncü bir platform olacak.

Akbank Sanat bu yıl Hasan Bülent Kahraman küratörlüğündeki ‘Belki de bir Şaka’dır’ adlı sergisi ile fuarda yer alacak. Ardan Özmenoğlu ve Fırat Engin imzalı eserlerin yer aldığı sergi, gülmeyi ve şakayı hatırlamak için yeni bir yol sunuyor. Sanatseverleri sonsuz krizlerle, savaşlarla, işgallerle, eşitsizliklerle, ayrımcılıklarla dolu hayat meselelerine unutulmuş bir pencereden bakmaya davet ediyor.

“CI, her zaman yenilikçi bir fuar olmuştur”

Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli “Contemporary Istanbul her zaman yenilikçi bir fuar olmuştur. Bu yıl 18. kez düzenlenen Contemporary Istanbul, Tersane Istanbul’da güçlü bir program ve yeniliklerle sanatseverlerle buluşuyor. Fuar, uluslararası galeriler ve inisiyatiflerle sağlam ve yenilikçi bir program sunarak katılıyor. Sanatın şehre ve ülkeye kattığı değeri 18 yıl boyunca hep önemsedik. Partnerlerimizle sürdürebilirlik ve devamlılık ilkesiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yılki 18. edisyon, kültürün ve sanatın gelişimini teşvik etmeye odaklanıyor ve bu kültürü şehre entegre etmenin önemini vurguluyoruz. Ana partnerimiz Akbank ile birlikte Türkiye’deki çağdaş sanat ortamını genişletip çeşitlendirdik. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutluyoruz.” Dedi.

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer ise “Akbank, 75’inci kuruluş yıl dönümünde sınırları aşan kültür-sanat faaliyetleriyle sosyal etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamdaki önemli girişimlerimizden biri de hiç kuşkusuz Türkiye’nin adını çağdaş sanatla duyuran Contemporary Istanbul. İlk günden itibaren ana partneri olduğumuz Contemporary Istanbul, bu yıl 18. edisyonuyla çağdaş sanatın evrenselliği ve zamansızlığını bir kez daha gözler önüne sererken ülkemizi de global düzeyde çağdaş sanatın önemli merkezlerinden birine dönüştürüyor. İşbirliği yapmaktan gurur duyduğumuz Contemporary Istanbul bu yıl da dünyaca ünlü galeri ve çok değerli eserleri bir araya getirecek ve sunduğu bu katkıyı güçlendirerek sürdürecek” ifadelerini kullandı.